Pokémon GO ist heute Abend Teil der “Mobile Games Show”. Während des Stream sollen mehrere Promo-Codes verteilt werden – die zeigen wir euch hier im Live-Ticker.

Was ist das für ein Event? Die Mobile Games Show ist ein Event, das am 04. Februar von 18:00 bis 22:00 Uhr live gestreamt wird. Hier werden mehrere YouTuber gegeneinander in verschiedenen Mobile-Games antreten – unter anderem auch in Pokémon GO.

Während der Show sollen mehrere Promo-Codes bekannt gegeben werden, die ihr in eurem Spiel für verschiedene Geschenke einlösen könnt. Damit ihr keinen verpasst, halten wir euch hier im Ticker von MeinMMO auf dem Laufenden.

Live-Ticker zu Promo-Codes der Mobile Games Show mit Pokémon GO

Ab wann gibt es hier Codes? Die Show beginnt um 18:00 Uhr und läuft bis 22:00 Uhr. In dieser Zeit läuft dann auch der Ticker – schaut am Abend also rein!

Wie viele Codes wird es geben? Nach aktuellem Stand wird es insgesamt 10 Codes geben, von denen ihr aber nur jeweils 5 einlösen könnt.

Was steckt drin? Die Codes sollen Geschenke wie Rauch, Lockmodule und PokéBälle bringen.

Wie löse ich Codes ein? Wenn ihr eure Codes einlösen möchtet, müsst ihr einen von zwei Wegen wählen – je nachdem, was für ein Gerät ihr verwendet.

Bei Android-Geräten könnt ihr einfach im Shop nach unten scrollen. Dort findet ihr dann das Feld für Promo-Codes, in das ihr einfach den Code einfügen könnt.

Hier löst ihr den Code ein

Mit iOS-Geräten müsst ihr hingegen einen Umweg gehen. Meldet euch unter diesem Link auf der Belohnungs-Seite von Niantic an (via Niantic) und gebt den Code dort ein. Nun solltet ihr im Spiel die Items gutgeschrieben bekommen.

Wo kann ich mir das Event anschauen? Das geht entweder auf dem Twitch-Kanal von Rezo als auch auf dem YouTube-Kanal von Papfi.

Was ist noch in der Show los? Neben Pokémon GO werden Aufgaben und Herausforderungen in und rund um die Spiele Pokémon GO, League of Legends: Wild Rift sowie Gumslinger und Cats in Time gestellt.

Es treten die Influencer Shurjoka, Rezo, Julien Bam und Kalle an. Außerdem wird es einen musikalischen Auftritt von der Band Glasperlenspiel geben.

Im Februar ist aber generell viel los in Pokémon GO. Hier findet ihr eine Übersicht aller Events im Februar von Pokémon GO und welche sich lohnen.