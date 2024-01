Pokémon GO hat in Deutschland für kurze Zeit ein neues Pokémon – Beeilt euch

Aktuell könnt ihr für kurze Zeit ein neues Pokémon in Pokémon GO fangen. Wir erklären euch, wie lange ihr dafür Zeit habt und welches es ist.

Was ist das für ein Pokémon? Für kurze Zeit habt ihr die Möglichkeit, Jiutesto in Pokémon GO zu fangen. Das Pokémon ist im Zuge des Krachende Kämpfe -Events aktuell in Deutschland verfügbar. Das Event läuft noch bis zum 24. Januar 2024 um 20:00 Uhr. So lange habt ihr also noch Zeit, das Pokémon einzusammeln.

Jiutesto ist normalerweise nur in Nord- und Südamerika sowie in Afrika verfügbar. In Europa, Asien und Australien ist dafür Karadonis regulär verfügbar.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Für wen lohnt sich Jiutesto?

Lohnt sich das Pokémon für Raids und Arenen? Jiutesto ist leider kein Pokémon, welches ihr in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO findet. Es eignet sich nicht besonders für Raids und zum Bekämpfen von Arenen. Hierfür solltet ihr lieber auf andere Pokémon zurückgreifen.

Lohnt sich das Pokémon für die Kampfliga? Auch in der Kampfliga schneidet Jiutesto nicht besonders gut ab. Es kann weder in der Super- oder Hyperliga, noch in der Meisterliga punkten. Auch hierfür solltet ihr lieber andere Pokémon benutzen.

Lohnt sich das Pokémon für Sammler? Wenn ihr lieber Pokémon sammelt, anstatt mit ihnen zu kämpfen, dann solltet ihr euch Jiutesto nicht entgehen lassen. Dadurch, dass das Pokémon sonst nicht in Deutschland zu fangen ist und nur für kurze Zeit verfügbar ist, solltet ihr euch beeilen und es fangen. Ob und wann Jiutesto wieder in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Gibt es Jiutesto als Shiny? Ja, ihr könnt das Pokémon auch in seiner Shiny-Variante finden. Dies könnte vor allem für die Sammler unter euch ein noch größerer Grund sein, sich auf die Jagd nach diesem Pokémon zu machen.

Was sagt ihr zu dem Pokémon? Werdet ihr euch auf den Weg machen, um es in eurem Pokédex aufzunehmen? Oder interessiert euch das Sammeln weniger? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was euch im Spiel aktuell noch erwartet, werft einen Blick auf die Events im Januar 2024 in Pokémon GO.