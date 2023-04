Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch 10 Items – So löst ihr ihn ein

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Pokémon GO hat jetzt einen Web-Store – Was kann man da kaufen?

Löst ihr auch solche kleineren Codes ein oder wartet ihr nur auf wertvollere Items als Geschenk? Eine Übersicht aller Promo-Codes in Pokémon GO gibt es hier:

Was ist das für ein Code? Pokémon GO verteilt immer mal wieder neue Promo-Codes, die euch Items oder andere Inhalte im Spiel bringen können. Diese könnt ihr entweder im Spiel selbst (Android) oder auf einer entsprechenden Website (iOS) einlösen.

In Pokémon GO gibt es am 13. April 2023 einen neuen Promo-Code. Was er bringt und wie ihr ihn einlöst, erfahrt ihr hier.

Insert

You are going to send email to