Pokémon GO testet coole neue Fangbildschirme, aber sie bringen Irritationen: „Dachte, ich hätte ein Shiny“

In Pokémon GO werden neue Fangbildschirme getestet. Die Änderung scheint aber Probleme mit sich zu bringen.

Was für eine Änderung ist das? In Pokémon GO gelangt ihr, wenn ihr ein Pokémon fangen wollt, in den Fangbildschirm. Hier seht ihr das Pokémon, welches ihr Fangen könnt, vor einem Hintergrundbild. Nehmt ihr nun einen PokéBall in die Hand, erscheint beim Pokémon der Fangkreis, der euch zeigt, wo ihr das Pokémon mit dem Ball treffen müsst, um es einzufangen.

In genau diesem Fangbildschirm werden aktuell bei einem Teil der Spieler neue Hintergrundbilder getestet. Neue Funktionen werden von Niantic standardmäßig erst bei einem gewissen Teil der Spieler getestet, bevor die Funktion weltweit aktiv geschaltet wird.

Bereits im Januar berichteten die ersten Spieler von dem Test, der nun scheinbar ausgeweitet wurde. Doch auf Reddit berichten einige Spieler von Problemen mit den neuen Hintergründen.

Probleme beim Erkennen von Shinys und beim Fangkreis

Was für Probleme gibt es? Auf Reddit wird berichtet, dass es Hintergrundbilder gibt, bei denen die Pokémon als Shiny wahrgenommen werden, obwohl es keine sind. So schreibt ein Trainer in seinem Beitrag, bei dem er auch entsprechende Bilder hinzugefügt hat: Hintergründe bei Sonnenuntergang sehen ziemlich cool aus. Für einen Moment dachte ich, ich hätte ein Shiny gefunden.

Er schreibt außerdem: Auch ohne Sehbeeinträchtigung sehen manche Pokémon wie ihre Shiny Formen aus. Jemand hat in unserem lokalen Discord ein Pikachu gepostet, das genauso aussah wie ein Shiny.

Ein anderer Trainer merkt an, dass auch die Performance des Spiels unter der Änderung leiden kann. Er schreibt dazu: Wenn du ein altes Telefon hast, ist der Leistungsabfall enorm.

Ein weiteres Problem, von dem auf Reddit bezüglich der Änderung berichtet ist, sind die Fangkreise. Diese liegen aktuell zum Teil hinter den Hintergrundbildern, wie in einem anderen Reddit Beitrag zu sehen ist.

Niantic wird an den neuen Hintergrundbildern also noch arbeiten müssen, bevor diese weltweit ausgerollt werden können. Bleibt abzuwarten, wann und in welcher Form genau die neuen Hintergrundbilder für alle aktiv sein werden.

Was sagt ihr zu den neuen Hintergrundbildern im Fangbildschirm? Gehört ihr gar zu der Handvoll an Spielern, die diese Änderung bereits im Spiel sehen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die Events im März 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns ebenfalls.