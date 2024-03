Pokémon GO: So besiegt ihr Mega-Despotar mit nur 2 Trainern

In Pokémon GO könnt ihr aktuell Mega-Despotar herausfordern. Wie der Raid einfacher zu bezwingen ist, als die meisten Trainer glauben.

Was ist das für ein Raid? Noch bis Donnerstag, dem 21. März 2024 um 10:00 Uhr könnt ihr in Mega-Raids auf Mega-Despotar treffen. Dies ist die Mega-Entwicklung von Despotar. Das Pokémon aus der 2. Spielegeneration ist eines der stärksten Angreifer in Pokémon GO und kann mit den richtigen Attacken sowohl als Unlicht- als auch als Gesteins-Angreifer eingesetzt werden.

Viele Trainer glauben, dass für diesem Mega-Raids eine große Anzahl an Trainern mit optimalen Pokémon benötigt werden. Doch wie ein Trainer auf Reddit berichtet, ist der Raid selbst zu zweit bezwingbar. Und das, ohne ein perfektes Team und Trainern auf Level 50.

Doppelte Schwäche von Mega-Despotar zum Vorteil nutzen

Was berichtet der Trainer? Wie einer der 2 Trainer in seinem Reddit-Beitrag erklärt, haben die beiden gleich 2 Mega-Despotars zu zweit besiegt. Und dabei besitzen sie weder die stärksten Pokémon, noch sind sie überhaupt erst Level 40. Der Trainer schreibt:

Zusammen mit einem Freund und Team-Play, haben wir es zweimal bezwungen, und wir sind nur LvI 39 und LvI 35. Und wir haben nicht die besten Kämpfer wie Lucario oder Terrakion, ein Haufen Machomei und Hariyama mit maximal 2600 WP haben den Job erledigt.

Wie kann man Mega-Despotar besiegen? Ihr benötigt also nicht viele Trainer mit den perfekten Pokémon, um diesen Raid zu besiegen. Auch andere Trainer meinten bereits, dass die meisten Raids viel einfacher sind, als viele Trainer meinen.

Um Mega-Despotar zu bezwingen, reicht es also vollkommen aus, wenn ihr zu zweit seid und einige der besten Konter gegen Mega-Despotar einsetzt. Selbst dann, wenn diese nicht auf dem maximalen Level sind und die ersten Plätze der besten Konter einnehmen. Und dafür benötigt ihr noch nicht einmal Level 40.

Da Mega-Despotar die Typen Unlicht und Gestein besitzt und beide gegen Kampf-Pokémon eine Schwäche haben, solltet ihr jedoch darauf achten, entsprechend Kampf-Pokémon mitzunehmen. Machomei und Hariyama sind hierfür gute und starke Pokémon, die auch einfacher zu bekommen und zu leveln sind als beispielsweise Lucario oder Terrakion.

Was sagt die Community dazu? Viele Kommentatoren aus der Community pflichten dem Trainer bei und erzählen, welche Erfahrungen sie mit Mega-Despotar gemacht haben.

Ich (lvl 34) und mein Freund (34) haben es leicht zusammen geschafft , schreibt ein Trainer auf Reddit

, schreibt ein Trainer auf Reddit Mein Freund und ich haben das neulich im Duo gemacht, das war großartig , lautet ein weiterer Kommentar

, lautet ein weiterer Kommentar Ich habe heute zwei alleine geschafft. Mega-Lohgock & Terrakion waren sehr gut, aber Respekt auch an Crypto-Machomei & Meistagrif , schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit

, schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit Team-Play + Machomei, Bonus, wenn du auch einige Kampf-Mega-Pokémon hast. Normalerweise beende ich ihn mit viel Restzeit mit meinen zwei Accounts auf Level 39 , meint ein weiterer Trainer

Was sagt ihr dazu? Mit welchen Kombinationen an Pokémon und Trainern konntet ihr Mega-Despotar bisher bezwingen? Schreibt uns eure Erfahrungen dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im März 2024 in Pokémon GO noch anstehen, werdet ihr dazu bei uns fündig.