Pokémon GO: Trainer offenbart einfachen Tipp, mit dem „95 % der Raids machbar sind“

Ein Trainer offenbart einen Tipp in Pokémon GO, mit dem seiner Meinung nach viel mehr Raids machbar sind. Was genau er sagt, erfahrt ihr hier.

Was sind Raids? Raids sind in Pokémon GO ein Feature, bei dem ihr euch mit anderen Trainern zusammenschließen könnt, um gemeinsam ein Pokémon zu besiegen. Wenn euch das gelingt, habt ihr anschließend die Möglichkeit, das besiegte Pokémon zu fangen.

Bevor der Raid beginnt, seht ihr bis zum Ablauf eines Timers in der Lobby, welche Mitstreiter ebenfalls an diesem Raid teilnehmen wollen. Bis zum Start des Raids können Trainer jederzeit die Lobby und somit den Raid verlassen. Und genau hierfür hat ein Trainer auf Reddit einen Tipp, mit dem viel mehr Raids durchgeführt werden würden.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Trainer meint, es benötigt meistens viel weniger Mitstreiter, als erwartet werden

Was ist das für ein Tipp? Der Trainer rät seinen Mitspielern, Raid-Lobbys nicht vorzeitig zu verlassen und auch mal einen Raid mit 4 Personen zu wagen.

Auf Reddit schreibt der User, dass meistens viel weniger Trainer benötigt werden, um einen Raid erfolgreich abzuschließen. Er meint, dass so ziemlich 95 % der Raids in diesem Spiel mit 4 anständig gelevelten Spielern machbar sind .

Viel zu viele Raids finden nicht statt, weil Trainer die Lobby vor Raid-Beginn verlassen, obwohl es 4 Trainer über Level 35 gibt. Dazu schreibt er außerdem: Glaubt ihr wirklich, dass ihr 6 Leute braucht, um ein Voltolos zu besiegen?

Was sagt die Community dazu? Andere Trainer weisen darauf hin, dass die teilnehmenden Trainer hierfür auch starke Konter für den Raid-Boss benötigen. Selbst dann, wenn es sich hierbei nicht um die stärksten Angreifer in Pokémon GO handelt. Dies hat jedoch nicht für jeden Trainer in Pokémon GO eine Relevanz.

So schreibt ein weiterer Trainer: Nur als Beispiel: Meine Frau spielt genauso viel wie ich und ihr Level ist nur geringfügig niedriger als meins, aber sie könnte wahrscheinlich nicht einmal 3 anständige Pokémon für die meisten Raids zusammenkratzen, weil sie einfach nur gerne fängt und sich nicht darum kümmert, welche Pokémon stark sind und welche nicht.

Zudem wird angemerkt, dass die Gefahr, einen Raid-Pass zu verschwenden, eben auch ein wichtiger Punkt ist. So merkt ein weiterer Trainer an: Schuld sind die Raid-Pässe. Sie sind so teuer, obwohl sie ein entscheidender Teil des Spiels sind, finde ich. Ein weiterer Kommentar hierzu lautet: Ich denke, es sind Leute, die es einfach nicht besser wissen und die keine teuren Raid-Pässe verschwenden wollen.

Was ist eure Meinung dazu? Hat der Trainer recht, oder denkt ihr, dass diese Aussage zu plakativ ist? Ab wie vielen Mitstreitern bleibt ihr in der Raid-Lobby und nehmt am Kampf teil? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare. Welche Events im Januar 2024 in Pokémon GO, erfahrt ihr bei uns natürlich auch.