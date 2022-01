Pokémon GO macht sein GO Plus-Gadget wohl endlich so gut wie Gotcha

In Pokémon GO können Trainer mit Hilfe eines GO Plus-Gerätes auch ohne einen ständigen Blick auf das Handy Monster fangen und PokéStops drehen. Nun wurden Hinweise darauf gefunden, dass die Funktion des Gadgets bald verbessert wird. Wir von MeinMMO zeigen euch, worüber sich Nutzer wohl zukünftig freuen können.

Was ist das GO Plus? Beim GO Plus handelt es sich um ein Gadget, welches das Spielen von Pokémon GO erleichtern soll. Das kleine Gerät kann per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden, wodurch eine Koppelung mit dem Spiel möglich ist.

So erkennt es, wenn ihr euch in der Nähe eines PokéStops oder eines Pokémons befindet und vibriert. Mit Hilfe eines Knopfes auf dem Gerät, könnt ihr dann einen Fangversuch auslösen oder am PokéStop drehen, ohne euer Smartphone dafür in die Hand nehmen zu müssen.

Die Pokéminers, eine Gruppe von Dataminern, haben nun im Spielcode Hinweise darauf gefunden, dass es zukünftig eine Verbesserung der GO Plus geben könnte. Wir zeigen euch, um was es sich handelt.

Wer sind die PokeMiners? Bei den PokeMiners handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern, die in regelmäßigen Abständen den Spielcode von Pokémon GO auf neue Inhalte analysieren. So können sie häufig bereits vor einem Release bevorstehende Änderungen oder neue Monster und Funktionen erkennen. Diese Funde veröffentlichen sie und stellen sie so anderen Trainern zur Verfügung.



Alle Informationen der Dataminer sind jedoch mit einer gewissen Skepsis zu beurteilen. Auch wenn die meisten Funde tatsächlich im Spiel umgesetzt werden, handelt es sich dabei nicht um offizielle Informationen. Somit kann Niantic die Daten jederzeit anpassen oder sogar wieder löschen.

Was soll bei der GO Plus besser werden?

Wie die Pokéminers in der Veröffentlichung ihres aktuellen Fundes am 28. Januar mitteilen, gibt es im Spiel-Code neue Informationen zum GO Plus. Demnach soll die Funktion eines automatischen Fangens und Drehens hinterlegt werden. Im Quellcode sieht das folgendermaßen aus (via pokeminers.com):

Autospin

Autocatch

Voraussichtlich werden diese sowohl für das GO Plus als auch für das virtuell Plus verfügbar sein. Letzteres hatten die Dataminer bereits im Oktober im Zusammenhang mit einem Plus Simulator im Spielcode entdeckt. Laut ihren Einschätzungen könnte es sich dabei um einen kostenpflichtigen Dienst handeln, der zukünftig im Spiel etabliert wird und ähnliche Funktionen hat, wie der GO Plus (via pokeminers.com).

Warum ist die neue Funktion so gut?

Bislang mussten Trainer zum Drehen an PokéStops und Fangen von Pokémon immer selbständig auf den Knopf drücken, um die Aktion auszuführen. Auch wenn man dafür nicht ständig auf sein Handy schauen muss, ist die Aufmerksamkeit dennoch auf ein externes Gerät gerichtet. Das kritisieren Trainer schon sehr lange und wünschen sich einen automatischen Fang- und Dreh-Mechanismus.

Das eine solche Funktionsweise grundsätzlich möglich ist, zeigt das Konkurrenzprodukt, die Gotcha. Dieses Gadget, welches den gleichen Nutzen bringen soll wie die GO Plus, ist bereits in der Lage, dass ohne das Zutun des Trainers an den PokéStops gedreht wird oder Pokémon gefangen werden.

Bisherige Möglichkeiten für Autocatch beim GO Plus: Einige Trainer haben einen anderen Weg gefunden, mit dem der Autocatch beim GO Plus bereits jetzt funktioniert. So haben sie das Gerät entsprechend umgelötet.

Ob es mit der Einführung einer solchen neuen Funktion dann Probleme mit diesen Modellen geben wird, fragt sich auch der reddit-User krmtdfrog (via reddit.com). Eine Antwort kann hierzu allerdings im Moment noch nicht gegeben werden.

Mit der Umsetzung dieser neuen Funktion würde vielen Trainer jedoch ein großer Wunsch erfüllt werden. So könnten alle Nutzer der GO Plus endlich in den Genuss kommen, nicht ständig auf ein Vibrieren ihres kleinen Begleiters zu achten, um dann den Knopf manuell zu betätigen. So sollte das Fangen in einigen Situationen erleichtert werden.

Dass sich das Fangen mit der GO Plus nicht immer als hilfreich erweist, hat unser MeinMMO-Redakteur Patrick Freese zum GO Fest 2021 festgestellt. Er erklärt euch im nachfolgenden Artikel, warum ihm die GO-Plus-Gadgets nicht gefallen.

Das GO Fest in Pokémon GO zeigt mir, wie schlecht das GO Plus heute ist

Ob und wann es eine Anpassung der Funktionsweise der GO Plus geben wird, ist bislang nicht bekannt. Sollte es hierzu offizielle Informationen seitens Niantic geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Nutzt ihr ein Gadget, was euch beim Fangen in Pokemon GO hilft? Oder verwendet ihr zum Spielen ausschließlich euer Smartphone? Findet ihr eine automatische Fang- und Dreh-Funktion bei der GO Plus sinnvoll? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

