Pokémon GO: Kostüm vermiest die Petznief-Entwicklung – „Es sollte möglich sein, zu entwickeln”

In Pokémon GO konnten Trainer gerade zahlreiche kostümierte Eisbär-Monster einsacken. Doch das Kostüm hat einen dicken Nachteil und sorgt bei den Pokémon-GO-Trainern für eine Diskussion.

Was ist in Pokémon GO los? Am Dienstagabend, den 28. Dezember, fand wie gewohnt eine Rampenlicht-Stunde statt. Diesmal stand das Eisbär-Monster Petznief im Mittelpunkt, das Trainer 60 Minuten lang in rauen Mengen fangen konnten.

Das Besondere: Aufgrund des aktuellen Weihnachtsevents konnte man den kleinen Eisbären ausschließlich mit einem kleinen Weihnachts-Schleifchen auf dem Kopf fangen.

Doch während das Kostüm sicherlich niedlich aussieht, sorgt es bei Spielern gerade für Unmut. Denn: Eine Entwicklung des Pokémon wird aufgrund des Kostüms unmöglich.

Ein Petznief mit Schleifchen lässt sich nicht entwickeln

Trainer suchen Alternative: „Sie sollten uns einfach eine ‘entferne-Schleifchen-Option’ geben”

Das ist das Problem: Im Pokémon-GO-Subreddit beschäftigt sich der aktuelle Top-Beitrag (über 1.500 Upvotes und mehr als 300 Kommentare zum Zeitpunkt dieses Artikels) mit dem Thema “kostümierte Pokémon”.

Hier kommentiert User “StrictTrainer962”, dass es nur wegen eines Schleifchens gerade unmöglich sei, die Petznief aus der Rampenlichtstunde zu Siberio weiterzuentwickeln: “Sogar die ganze Rampenlicht-Stunde ist mit Schleifchen-Petznief gefüllt. Warum Niantic nicht einfach ein Schleifchen auf Siberio packen kann, um einen Petznief-Fang Cubchoo wirklich nützlich zu machen, werde ich nie verstehen” (via reddit).

Dieser Kritik schließen sich einige Spieler an – denn das Problem besteht nicht erst seit Petznief. Auch in der Vergangenheit gab es kostümierte Pokémon, von denen man viele nicht weiterentwickeln konnte.

Das gilt beispielsweise für die aktuell auftauchenden Schal-Versionen von Seemops, aber auch für ältere Beispiele wie verschiedene Pikachu-Varianten oder Hut-tragende Monster wie Glumanda, Nidorino, Chelast und viele weitere.

Pokémon GO hat eine ganze Menge Kostüme – Doch viele lassen sich nicht entwickeln

Im Subreddit hat sich dazu eine Diskussion entwickelt, in der viele Trainer nach einer neuen Lösung suchen. Denn offenbar ist es nicht allzu beliebt, dass man insbesondere kostümierte Pokémon mit guten Werten oder gar glücklich gefangene Shinys nicht entwickeln kann.

“Sie sollten uns einfach eine ‘entferne-Schleifchen-Option’ geben, für uns, die sie weiterentwickeln wollen. Das Gleiche gilt für Flower-Crown-Togepi. Es sollte für uns wirklich möglich sein, sie zu entwickeln”, findet etwa User DTpk23 (via reddit). Dieses Togepi thematisieren gleich mehrere Trainer, die eine Shiny-Version oder ein 100-%-Togepi mit Kostüm haben.

“Kostüme hätten vom ersten Tag an ausrüstbar sein sollen”, findet User UNC_Samurai (via reddit).

“Ich verstehe nicht, warum Niantic den Pokémon, die ein Kostüm haben können, nicht einfach einen “Kostüm geben”-Button hinzufügen kann. Und damit auch die Option, es zu entfernen”, stimmt User “Piipperi800” zu (via reddit).

“Niantic sollte uns einfach normal kostümierte Pokémon entwickeln lassen, mit einer Warnung wie ‘Sind Sie sicher? Pokémon wird sein Kostüm verlieren, wenn es sich entwickelt'”, schlägt User cdanigc (via reddit) vor.

Darüber hinaus findet einige Spieler, dass die Entwicklung schlicht auch das Kostüm bekommen könnte. Das hat in der Vergangenheit auch schon funktioniert, etwa beim Sonnenbrillen-Schiggy oder auch einigen Pikachu-Versionen, die sich dann in ein kostümiertes Raichu entwickelten.

Wie seht ihr das Thema? Fehlt euch die Option, eure kostümierten Pokémon zu entwickeln – oder zumindest das Kostüm zu entfernen, um eine Entwicklung zu ermöglichen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Auch zum kommenden Neujahrs-Event wird es übrigens wieder Kostüm-Monster geben. Alles zum Neujahrs-Event erfahrt ihr hier.