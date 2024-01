Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Bauz – So nutzt ihr das Event

Am Samstag, dem 06. Januar 2024 läuft in Pokémon GO der Community Day mit Bauz. Wir zeigen euch, welche Inhalte und Boni auf euch warten und wie ihr das Event nutzt.

Was ist das für ein Event? Bei dem monatlich stattfindenden Community Day steht immer ein Pokémon im Fokus. Dieses erscheint in sehr hoher Anzahl, sodass ihr hier die Gelegenheit habt, sehr viele Exemplare und Bonbons zu erhalten.

Dieser Community Day dreht sich um Bauz. Hierbei handelt es sich um ein Pokémon aus der 7. Generation, welches die Typen Pflanze und Flug besitzt. Es kann sich zu Arboretoss entwickeln und dieses wiederum zu Silvarro.

Kann Bauz als Shiny erscheinen? Ja, am Community Day könnt ihr Bauz auch als Shiny begegnen. Bei diesem Event ist die Chance auf ein Shiny-Exemplar zudem stark erhöht.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Community Day im Januar mit Bauz – Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Bauz

Wann? Samstag, den 06. Januar 2024 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Flora-Statue für Silvarro, wenn ihr es bis spätestens 22:00 Uhr entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Bauz

– Dreifacher Fang-Sternenstaub

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons ab Level 31

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen

– Feldforschungen mit Bauz

– PokéStop Showcases mit Bauz



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Weitere Inhalte während des Community Days: Wie an Community Days üblich, könnt ihr nach dem Community Day von 17:00 bis 22:00 Uhr an 4*-Raids teilnehmen, in denen Bauz auf euch wartet. Besiegt ihr solch einen Raid, erscheinen rund um die Arena für 30 Minuten weitere Bauz, die ebenfalls eine erhöhte Shiny-Chance besitzen.

Außerdem wird es auch wieder für ca. 1 € eine Spezialforschung geben, bei der Bauz im Mittelpunkt steht. Sobald die Inhalte dieser Spezialforschung bekannt gegeben werden, informieren wir euch darüber.

Für wen lohnt sich Bauz?

Für Sammler: Wenn Bauz und seine Entwicklungen noch nicht ihren Weg in euren Pokédex gefunden haben, ist das Event die optimale Chance, dies nachzuholen. Falls ihr ein Shiny-Sammler seid, solltet ihr dem Community Day ebenfalls Beachtung schenken, da ihr kaum eine höhere Chance bekommen werdet, Bauz und seine Entwicklungsstufen in ihrer Shiny-Form zu erhalten.

Für Kämpfer: Silvarro, die letzte Entwicklung von Bauz, spielt leider als Angreifer für Raids keine besonders große Rolle. Es zählt nicht zu den besten Angreifern seines Typs in Pokémon GO.

Auch in den Kampfligen spielt Silvarro keine große Rolle. Es ist ein annehmbares Pokémon für die Super- und die Hyperliga, wird jedoch von vielen anderen Pokémon überholt, auf die ihr besser setzen solltet.

Wie ihr euch auf den Community Day im Januar 2024 vorbereiten solltet

Platz schaffen: Achtet darauf, für das Event genügend Platz in eurer Pokémon-Aufbewahrung zu haben. So müsst ihr während des Community Days nicht ständig Pokémon versenden, um weitere Exemplare fangen zu können.

Wenn ihr beim Aufräumen der Aufbewahrungsbox Hilfe benötigt, können die Filter & Tags der Suche in Pokémon GO für euch hilfreich sein.

Items vorbereiten: Es gibt einige Items, mit denen ihr den Community Day noch effektiver nutzen könnt. Diese sind:

Ausreichend Bälle: Ohne Ball – kein Fang. Achtet darauf, dass ihr ausreichend Bälle angespart habt, um während des Community Day nicht plötzlich ohne Bälle dazustehen. Wie ihr Bälle in Pokémon GO erhaltet, zeigen wir euch gern.

Ohne Ball – kein Fang. Achtet darauf, dass ihr ausreichend Bälle angespart habt, um während des Community Day nicht plötzlich ohne Bälle dazustehen. Wie ihr Bälle in Pokémon GO erhaltet, zeigen wir euch gern. Sananabeeren: Mithilfe der Sananabeeren verdoppelt ihr die Bonbons, die ihr beim Fang eines Bauz erhaltet. Da die Fang-Bonbons im Event sowieso schon verdoppelt sind, könnt ihr mit den Sananabeeren gleich die vierfache Menge an Bonbons pro Fang erhalten.

Mithilfe der Sananabeeren verdoppelt ihr die Bonbons, die ihr beim Fang eines Bauz erhaltet. Da die Fang-Bonbons im Event sowieso schon verdoppelt sind, könnt ihr mit den Sananabeeren gleich die vierfache Menge an Bonbons pro Fang erhalten. Rauch und Lockmodul: Beide Items erhöhen die Anzahl der Pokémon, denen ihr begegnet. Da diese Items während des Community Days satte 3 Stunden lang halten, lohnt es sich, diese zu benutzen.

Welche Mega-Pokémon sollte ich aktivieren? Wenn ihr ein Mega-Pokémon aktiviert habt, erhaltet ihr einen zusätzlichen Bonbon-Bonus beim Fang von Pokémon, die dem Typen des Mega-Pokémon entsprechen.

Da Bauz die Typen Pflanze und Flug besitzt, solltet ihr eines der folgenden Mega-Entwicklungen während des Community Days aktiv haben, wenn ihr die Möglichkeit besitzt:

Mega-Gewaldro

Mega-Bisaflor

Mega-Rayquaza

Mega-Tauboss

Hierdurch könnt ihr die Menge an Bonbons, die ihr beim Fangen erhaltet, zusätzlich erhöhen.

Wenn ihr wissen wollt, was euch in diesem Monat im Spiel noch erwartet, schaut nach, welche Events in Pokémon GO im Januar 2024 sonst noch auf euch warten.