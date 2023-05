Pokémon GO: Feldforschungen im Mai 2023 – Alle Shinys und Aufgaben

Die neuen Feldforschungen im Mai 2023 bei Pokémon GO sind aktiv. Wir haben uns die Aufgaben angesehen und in einer Übersichts-Grafik zusammengefasst. Hier seht ihr alle Aufgaben, Belohnungen und die Chancen auf Shiny-Begegnungen.

Was sind das für Forschungen? Wenn ihr in Pokémon GO Fotoscheiben von PokéStops dreht, erhaltet ihr dadurch Feldforschungen. Pro Stop könnt ihr täglich eine Forschung erhalten. Welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei erwarten, verändert sich in jedem Monat. So gibt es auch für den Mai einige Anpassungen.

In der folgenden Grafik seht ihr auf einen Blick, welche Pokémon ihr bei den verschiedenen Aufgaben erhalten könnt.

Alle Feldforschungen im Mai

Woher kommen die Daten? Von der Webseite LeekDuck.com haben wir die Infos über die Feldforschungen zusammengetragen und für euch übersetzt.

Ihr seht in folgendem die Aufgaben nach Kategorien geordnet. Pokémon, die ihr mit Glück auch als Shiny fangen könnt, sind mit drei Sternen an ihrem Bild für euch markiert.

Bleiben die Forschungen im Mai so? In den nächsten Wochen wird es einige Themen-Events in Pokémon GO geben. Oft verändern sich dabei auch temporär die Aufgaben und Belohnungen der Feldforschungen. Im Spiel werden diese temporären Quests dann mit Event markiert. Damit könnt ihr leicht erkennen, ob diese Aufgabe in der Form nur für kurze Zeit im Spiel ist.

Eine Übersicht über alle Events, die im Mai 2023 bei Pokémon GO laufen, findet ihr auch hier bei uns auf MeinMMO.

Was bringen die Feldforschungen? Eine Übersicht über eure Forschungen findet ihr im Spiel, wenn ihr unten rechts auf das Fernglas-Symbol tippt und anschließend oben die Feld -Kategorie auswählt. Pro Tag könnt ihr durch das Abschließen von Feldforschungen einen Forschungsstempel verdienen. Schafft ihr das an sieben Tagen, erhaltet ihr einen Forschungsdurchbruch, der euch weitere Belohnungen schenkt.

Zusätzlich bringen die Forschungen euch Items oder die Chance, auf bestimmte (Shiny-)Pokémon.