Pokémon GO: Leak zeigt alle Pokémon für die ersten Community Days 2024

In Pokémon GO gibt es jeden Monat einen Community Day und im Januar auch einen Community Day Classic. Welche Pokémon als erstes im nächsten Jahr in diesen vertreten sind, erfahrt ihr hier.

Woher kommen diese Informationen? Die ersten Informationen zu den Community Days im Januar und im Februar 2024 sind im Internet aufgetaucht. Die bekannte Leak-Seite Serebii teilte folgende Informationen:

Die Infos waren offenbar auf keiner geringeren Seite als der offiziellen Pokémon-Seite zu finden, wobei der Beitrag auf der Homepage inzwischen wieder gelöscht wurde.

Wann und mit wem sind die Community Days? Die geleakten Community Days sehen wie folgt aus:

06. Januar 2024, Samstag: Community Day mit Bauz

20. Januar 2024, Samstag: Community Day Classic mit Porygon

04. Februar 2024, Sonntag: Community Day mit Chaneira

Ob es nun dabei bleibt, oder sich an den geleakten Informationen noch etwas ändert, bleibt abzuwarten. Sollten die Pokémon in dieser Form erscheinen, bekommen wir zum Beginn des neuen Jahres also die Möglichkeit, zwei Pokémon der 1. Generation sowie ihre Entwicklungen in Hülle und Fülle zu sammeln, sowie einen Starter der 7. Generation.

Außerdem ist der Dezember-Community-Day bereits offiziell bekannt: Schaut euch auch an, was für Pokémon im Community Day im Dezember auf euch warten.

Was sind das für Pokémon bei den Community Days?

Für wen lohnen sich die Community Days? Wie üblich handelt es sich beim Community Day Classic um ein Pokémon, welches bereits in einem Community Day vertreten war. Habt ihr also den Community Day mit Porygon damals verpasst, dann könnte das die perfekte Gelegenheit für euch sein, diesen nachzuholen. Da, wie üblich, mit einer stark erhöhten Shiny Chance zu rechnen ist, könntet ihr an diesem Tag Porygon sowie seine Entwicklungen Porygon2 und Porygon-Z eurer Sammlung hinzufügen.

Chaneira und vor allem seine Weiterentwicklung Heiteira sind nach wie vor oft als Arena Verteidiger zu finden. Auch sollte die Chance, auf ein Shiny-Exemplar zu treffen, an diesem Tag besonders gut sein.

Auch wenn Bauz im Bereich der Raids und der GO League keine große Rolle spielt, so ist es als Starter einer Generation doch häufig beliebt. Auch von diesem Pokémon und seinen Entwicklungen könnt ihr euch an diesem Tag mit Shiny Varianten versorgen, wenn ihr diese noch nicht habt.

Welche Boni gibt es zu den Community Days? Zu den aktiven Boni der Community Days ist bislang noch nichts bekannt. Diese werden erfahrungsgemäß noch bekannt gegeben.

Was sagt ihr zu den Pokémon der Community Days? Freut ihr euch auf die Pokémon oder seid ihr eher enttäuscht? Eine Übersicht über alle Pokémon GO Events im Dezember 2023 findet ihr natürlich auch bei uns.