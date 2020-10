Apropos neue Pokémon: Auch der Eier-Pool in Pokémon GO wurde ordentlich durcheinander gewirbelt.

Natürlich kommen für die Beschreibung noch einige andere Monster in Frage. Was glaubt ihr, welches Pokémon Professor Willow da gesehen habt? Habt ihr noch andere Ideen, auf welche Monster die kurze Beschreibung zutreffen könnte?

Auch das Chamäleon-Pokémon Kecleon taucht in den Tipps einiger Trainer auf. Bei dem Monster handelt es sich um das letzte Pokémon, das noch aus der 3. Generation fehlt. Es ist also ein ziemlich Nachzügler und wird seit Langem erwartet.

Viele Trainer ziehen hier die Verbindung zum anstehenden zweiten DLC „Die Schneelande der Krone“ für die Pokémon-Hauptspiele Schwert & Schild, der noch diese Woche erscheint. Die Kronen-Schneelande liegen in der Galar-Region – und schon zum Release des ersten DLC reagierte Pokémon GO mit einem Galar-Monster.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der Professor sei wieder mal in der Pokémon-Welt unterwegs gewesen und habe dabei ein „schönes, buntes Pokémon“ (oder auch: farbenfroh) beobachtet, dass er noch nie zuvor gesehen habe. Glücklicherweise habe er noch ein paar Schnappschüsse machen können, bevor es weggerannt sei. Die Schnappschüsse bekamen die Spieler dabei noch nicht zu sehen – dafür aber den Hinweis, am Ball bleiben zu sollen.

In Pokémon GO könnte bald ein neues Monster zu fangen sein. Erste Hinweise lassen Trainer jetzt schon rätseln, was kommen könnte.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − sechs = 1

Insert

You are going to send email to