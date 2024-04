Pokémon GO: Amtierender Champ erklärt, welche Pokémon völlig überbewertet sind – und welche unterschätzt werden

Der amtierende Champ in Pokémon GO erklärt, welche Pokémon seiner Meinung nach aktuell überbewertet und unterschätzt sind.

Wer ist der Champ? Bei dem Champ handelt es sich um den Trainer MEweedle. Er ist der Gewinner der letzten Pokémon Europe International Championships (EUIC), die vom 5. bis zum 7. April 2024 in London stattgefunden haben. Dies ist eines der größten kompetitiven Events in Pokémon GO.

In diesem Turnier wird nach dem sogenannten Show Six -Format bis maximal 1500 WP gespielt. Das bedeutet, dass alle Trainer vorab 6 Pokémon wählen, von denen sie zum Beginn eines Kampfes 3 aussuchen, um den Kampf zu bestreiten.

MEweedle erklärte nun gegenüber der Seite Dot Esports, welche Pokémon seiner Meinung nach am meisten unterschätzt und überbewertet sind für das kompetitive Spielen in Turnieren. Und erzählte außerdem, auf welches Pokémon, das noch nicht im Spiel vorhanden ist, er besonders gespannt ist.



Es ist ziemlich zuverlässig

Welches Pokémon ist überbewertet? Laut MEweedle ist Epitaff aktuell ein überbewertetes Pokémon in Pokémon GO, vor allem in dem Show Six -Format. Bei den EUIC 2024 war Epitaff in 45 % aller Teams vorhanden. Seine Meinung begründet er hierbei wie folgt:

Es ist neutral gegen viele [Pokémon], aber neutral verliert, weil es von Pokémon wie Lanturn und Welsar ausgebootet wird. Ich denke nicht, dass es schlecht ist, nur ein bisschen überbewertet.

Zusätzlich erwähnt er, dass sich seine Meinung hier vor allem auf das Show Six -Format bezieht. In den regulären Kampfligen hält er Epitaff trotz seiner Kritik weiterhin für recht solide .

Welches Pokémon ist unterschätzt? Akkup, ein Pokémon aus der 7. Spielegeneration mit den Typen Käfer und Elektro, ist laut MEweedle ein perfektes Pokémon für die aktuelle Meta. Akkup war in 33,3 % der Teams bei den EUIC 2024 vertreten. Er äußert sich zu dem Pokémon wie folgt:

Wenn man bedenkt, wie viele Pokémon schwach dagegen sind und wie neutral es in manchen [Meta-]Teams ist, ist es ziemlich zuverlässig, solange man kein Skorgla sieht.

Auf welches Pokémon ist der Trainer gespannt? Besonders gespannt ist MEweedle auf das Pokémon Durengard, welches noch nicht in Pokémon GO vorhanden ist. Hierbei handelt es sich um die letzte Entwicklungsstufe von Gramokles, ein Pokémon aus der 6. Spielegeneration mit den Typen Stahl und Geist.

Interessant an Durengard ist, dass es eine Schild- und eine Schwertform besitzt. In den Hauptspielen von Pokémon ist es in der Lage, seine Form innerhalb von Kämpfen zu ändern. Ob dies auch in Pokémon GO möglich sein wird oder ob die Formen als gesonderte Pokémon behandelt werden, ist noch nicht bekannt.

Was sagt ihr zu der Meinung von MEweedle? Teilt ihr seine Meinung? Nutzt ihr einige der genannten Pokémon selbst in der Kampfliga? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.