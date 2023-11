Pokémon GO: Adebom Konter – Die 20 besten Angreifer im Raid-Guide

Aktuell findet ihr Adebom in den Raids von Pokémon GO. Wir zeigen euch die besten Konter und ihre Movesets. So besiegt ihr Adebom in den Stufe-3-Raids.

Was ist Adebom für ein Pokémon? Adebom erschien erstmals in der neunten Spielgeneration, also den Spielen Karmesin und Purpur. Es feierte erst im September 2023 sein Debüt in Pokémon GO und bringt die Typen-Kombination Flug und Unlicht mit.

Ihr könnt es nun aktuell in den Stufe-3-Raids schnappen, es gehört zu den Pokémon des „Día de Muertes“-Events.

Kann Adebom shiny sein? Ja, mit Glück könnt ihr auch die schillernde Version von Adebom fangen. Die Chance darauf ist allerdings niedrig.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Adebom, die es aufgrund ihrer Typen-Effektivität schnell besiegen können.

Adebom besiegen im Raid – nutzt diese Konter

Mega-Diancie mit Steinwurf und Zauberschein Crypto-Rameidon mit Katapult und Steinhagel Crypto-Rihornior mit Katapult und Felswerfer Mega-Despotar mit Katapult und Steinkante Mega-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Crypto-Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Mega-Rayquaza mit Drachenrute und Zenitstürmer Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Voltriant mit Donnerschock und Ladungsstoß Crypto-Magnezone mit Voltwechsel und Stromstoß Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Zekrom mit Ladestrahl und Kreuzdonner Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Crypto-Luxtra mit Funkensprung und Stromstoß Crypto-Alola-Geowaz mit Walzer und Stromstoß Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz Crypto-Snibunna mit Eissplitter und Lawine

Das solltet ihr beachten: Die Crypto-Formen bringen einen Angriffs-Boost gegenüber ihrer „normalen“ Variante mit. Doch auch die Standard-Versionen der genannten Monster stellen gute Konter dar, wenn euch die Crypto-Versionen fehlen.

Schwächen von Adebom: Adebom ist besonders schwach gegen Gestein, Elektro, Eis und Fee. Schaut also, dass ihr möglichst Attacken dieser Typen gegen Adebom einsetzt.

Um einen weiteren Boost zu bekommen, könnt ihr auch die Team-Power mit anderen Spielern einsetzen.

Wie viele Trainer braucht man? Adebom kann man als Stufe-3-Boss bereits solo besiegen. Wer ganz sicher gehen möchte, kann sich im Zweier-Team einen Vorteil gegen den Vogel sichern.

