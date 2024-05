Pokémon GO: 8 starke Pokémon, die ihr jetzt im aktuellen Event fangen solltet

Das aktuelle Event in Pokémon GO bringt einige starke Pokémon mit. Welche davon ihr nicht verpassen solltet, haben wir für euch zusammengetragen.

Was ist das für ein Event? Das aktuelle Event Ultradimensions-Wunder ist am 23. Mai 2024 gestartet. Es läuft noch bis zum 28. Mai 2024 um 20:00 Uhr.

Neben 3 neuen Ultrabestien bringt das Event auch einige Pokémon in der Wildnis und in Raids mit, von denen sich einige richtig lohnen können. Wir haben sie für euch zusammengefasst.

Pokémon für die Kampfliga, Raids und für Boni

Welche Pokémon lohnen sich für Raids? Wenn ihr eure Raid-Teams stärken wollt, könnt ihr in diesem Event gleich 3 Pokémon fokussieren: Dratini*, Kindwurm* und Kapuno*. Alle drei Pokémon werden in ihren letzten Entwicklungsstufen Dragoran, Brutalanda und Trikephalo sehr starke Pokémon für Raids.

Dratini* findet ihr mit etwas Glück in der Wildnis, Kindwurm* und Kapuno* erwarten euch in 1*-Raids. Alle drei Pokémon lassen sich auch in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO finden.

Außerdem sei hier noch die Ultrabestie Kopplosio zu erwähnen. Sie kann als Feuer- und auch als Geist-Angreifer eine gute Ergänzung für euer Raid-Team darstellen. Wenn ihr sie fangen wollt, müsst ihr euch jedoch von Freunden in der westlichen Hemisphäre zu Fern-Raids einladen lassen.

Welche Pokémon lohnen sich für die Kampfliga? Seid ihr in der Kampfliga unterwegs, solltet ihr euch 3 Pokémon nicht entgehen lassen. Das erste davon ist Garstella*, dessen Entwicklung Aggrostella ein sehr gutes Pokémon für die Superliga ist.

Das zweite Pokémon für die Kampfliga, ist Algitt*. Entwickelt ihr es zu Tandrak, erhaltet ihr ein starkes Pokémon für die Hyperliga und ein immer noch gutes Pokémon für die Superliga.

Als Letztes kann sich für euch Tentacha* lohnen. Mit seiner Entwicklung, Tentoxa, erhaltet ihr eines der besten Pokémon für die Hyperliga.

Alle drei Pokémon findet ihr im Event in der Wildnis.

Welche Pokémon lohnen sich für Boni? Wenn ihr bisher die Mega-Entwicklung von Tauboss noch nicht freischalten konntet, könnt ihr das in diesem Event nachholen. Eine Mega-Entwicklung steigert die Chance, XL-Bonbons der jeweiligen Typen zu finden.

Mega-Tauboss* besitzt die Typen Normal und Flug, welche zu den häufigsten Typen in Pokémon zählen. Habt ihr Mega-Tauboss auf maximalem Mega-Level, könnt ihr zukünftig also für viele Pokémon die Chance erhöhen, auf XL-Bonbons zu treffen.

Ihr findet Mega-Tauboss* im Event in Mega-Raids.

Welche Pokémon sind noch erwähnenswert? Neben den bereits genannten Pokémon, gibt es noch weitere, die sich im aktuellen Event für euch lohnen können. Hierzu zählt Unratütox*, das euch eine Menge Sternenstaub bringen kann.

Außerdem gibt es noch 3 weitere Pokémon, die in der Kampfliga eine recht gute Figur abgeben. Das erste davon ist Zubat*, dessen Entwicklung Golbat sich für die Superliga eignet. Sammelt ihr Glibunkel*, könnt ihr es zu Toxiquak entwickeln, welches sich für die Super- und die Hyperliga eignet.

Als Letztes sei hier Skunkapuh* zu erwähnen. Entwickelt ihr es zu Skuntank, habt ihr ein solides Pokémon für die Hyperliga.

Alle drei Pokémon findet ihr vermehrt in der Wildnis, solange das Event läuft.

Sämtliche Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr auch in ihrer Shiny-Form antreffen, wenn ihr etwas Glück habt.

Was sagt ihr zu den Pokémon? Gibt es hier welche, die ihr euch noch unbedingt schnappen wollt oder habt ihr das alles schon erledigt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Mit Start des Events wurde auch Agoyon freigeschaltet. Dieses Pokémon erhaltet ihr, wenn ihr Venicro entwickelt.