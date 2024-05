Pokémon GO: Mit einem Pokémon könnt ihr im aktuellen Event haufenweise Sternenstaub bekommen

In Pokémon GO könnt ihr durch das aktuelle Event wieder ordentlich Sternenstaub sammeln. Wie das geht, erklären wir euch.

Was ist das für ein Event? Das aktuelle Event in Pokémon GO trägt den Namen Ultradimensions-Wunder . Es ist am 23. Mai 2024 um 10:00 Uhr gestartet und wird bis zum 28. Mai 2024 um 20:00 Uhr laufen.

Neben der Einführung von gleich drei neuen Ultrabestien, gibt es im Event auch einige andere Boni wie veränderte Raids und wilde Pokémon. Und eines der wilden Pokémon ist ideal, wenn ihr Sternenstaub sammeln wollt.

Bis zu 1.406 Sternenstaub pro Fang

Um welches Pokémon handelt es sich? Unratütox, das Gift-Pokémon aus der 5. Generation ist neben einigen anderen Pokémon im Event vermehrt in der Wildnis zu finden. Dieses Pokémon zu fangen, kann euch eine Menge Sternenstaub einbringen.

Es gibt einige Pokémon in Pokémon GO, die von Hause aus eine größere Menge an Sternenstaub bringen, wenn ihr sie fangt. Die Menge an Sternenstaub variiert dabei je nach Pokémon zwischen 500 bis zu 2.100 Sternenstaub, ohne zusätzliche Effekte. Unratütox gehört zu eben diesen.

Fangt ihr ein Unratütox ohne den Einsatz eines Sternenstücks und ohne entsprechenden Wetter-Boost, bringt euch das Pokémon satte 750 Sternenstaub pro Fang, statt der regulären 100. Diese Menge kann sich unter bestimmten Umständen zusätzlich erhöhen:

Fang mit Wetter-Boost: 936 Sternenstaub

Fang mit Sternenstück und ohne Wetter-Boost: 1.125 Sternenstaub

Fang mit Sternenstück und mit Wetter-Boost: 1.406 Sternenstaub

Um den Wetter-Boost für Unratütox zu erhalten, muss das Wetter entweder “bedeckt” oder “teilweise bewölkt” sein. Um den Sternenstück-Boost zu erhalten, müsst ihr lediglich das entsprechende Item aktivieren.

Seid ihr also während des Events unterwegs und braucht Sternenstaub, dann achtet auf Unratütox in eurer Umgebung und fangt sie. Durch den Einsatz von Rauch und Lockmodulen könnt ihr die potenzielle Menge an Unratütox noch weiter steigern.

Was sagt ihr dazu? Werdet ihr losziehen und so viele Unratütox wie möglich fangen? Oder seid ihr in der luxuriösen Lage, auf Sternenstaub nicht angewiesen zu sein? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was in den letzten Tagen in diesem Monat in Pokémon GO noch auf euch wartet, dann werft einen Blick auf die Events im Mai 2024 in Pokémon GO.