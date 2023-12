Spieler braucht 5 Jahre in Pokémon GO, um einen verrückten Meilenstein zu erreichen

In Pokémon GO kann jeder Spieler seinen Fokus auf das legen, was ihm am meisten Spaß macht. Ein Spieler hat nun einen Pokédex der etwas anderen Sorte vervollständigt.

Worum geht es? Auf Reddit berichtet ein Spieler, dass er die letzten 5 Jahre im Spiel damit verbracht hat, einen ganz besonderen Pokédex zu vervollständigen. Er hat seinen Fokus nicht wie andere Spieler, bei denen das Sammeln im Vordergrund steht, auf seltene, starke oder Shiny-Pokémon gelegt – sondern auf 420 verschiedene Pokémon mit genau 420 WP.

Diesen Pokédex nennt er selbst den „TheFortWentyDex“. Alle 420 verschiedenen Pokémon, die er in diesem Pokédex verewigt hat, haben dabei auch noch einen eigenen Spitznamen von ihm bekommen.

Neben der eigentlichen Sammlung hat er nebenbei auch 120 Duplikate mit 420 WP über die Zeit gesammelt.

Den Post dazu binden wir hier für euch ein:

Community ist begeistert

Was sagt die Community dazu? Die Resonanzen zu diesem speziellen Pokédex fallen sehr positiv aus. Neben einer Reihe an, wie sollte es anders sein, „nice“ Kommentaren, wird auch die Kreativät bei der Namensgebung hervorgehoben. Auch für sein Durchhaltevermögen wird der Trainer gelobt.

Bonuspunkte dafür, dass du Kikugi (Nr. 420) in der Sammlung hast! , kommentiert einer via reddit

, kommentiert einer via reddit Ein weiterer lautet Das Engagement… ist verdammt hoch .

Was sagt der Trainer dazu? Nachdem der Trainer die letzten 5 Jahre an dieser Sammlung gesessen hat, ist dieses Projekt für ihn nun erfolgreich abgeschlossen. Dabei gab es aber auch Stolpersteine, wie eine plötzliche Änderung der WP seitens Niantic: Das war 2018, da hatte ich gerade mal 6 420er Pokémon. Lasst uns hoffen, dass sie nie wieder ein Rebalancing machen .

Bei dieser Sammlung haben ihn ausschließlich die WP Werte interessiert. Auf die Frage, wie es um die IV-Werte der Pokémon bestimmt ist, gibt er als Antwort, dass er sie nicht einmal kenne.

Wie ist der Trainer beim Sammeln vorgegangen? Die meisten Pokémon dieser Sammlung hat er auf genau 420 WP hochgelevelt. Außerdem nutzte er die App PokéGenie, um gezielt nach den entwickelten Pokémon zu suchen. Wie PokéGenie funktioniert, erfahrt ihr hier. Zudem erklärt der Trainer, dass er eine selbstauferlegte Regel hatte, dass er jedes 420er-Pokémon in der Wildnis fangen musste – selbst, wenn er es schon hatte.

Was ist das nächste Ziel des Trainers? Er selber gibt an, noch nicht zu wissen, was er nun mit sich selbst anfangen soll. Die Community hat natürlich passende Vorschläge für ihn.

Einer der Vorschläge lautet, er könne als nächstes ja das gleiche Projekt mit den Zahlen 69 und 666 angehen. Hierzu kommentiert der Trainer, dass er hiervon sogar schon einige Exemplare gesammelt hat. Der hierfür nötige Platz in der Pokémon Aufbewahrungsbox wäre aber wohl ein größeres Problem für ihn.

Habt ihr selbst solche Unterfangen in Pokémon GO? An welchen besonderen Sammlungen arbeitet ihr? Vielleicht helfen euch bei euren persönlichen Sammlungen ja die Events von Pokémon GO im Dezember.