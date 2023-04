Steam: Legendärer Entwickler erklärt, warum er bei 2 erfolgreichen RPGs absichtlich schlechte Entscheidungen traf

Rollenspiele wie Pillars of Eternity funktionieren gut über Kickstarter. MMORPG haben keine so tolle Bilanz:

Nur wenn man nicht auf „die Leute in Anzügen“ hören müsse, könne was großes Eigenes entstehen, sagen Befürworter des Crowdfundings.

Denn er hatte sich in 14 Jahren als Entwickler weiterentwickelt und hatte neue Ideen im Kopf, wie er die Spiele gestalten würde. Aber es waren zwei über Kickstarter, von den Kunden finanzierte Spiele und die Kunden äußerten sich in Richtung: „Nein, wir wollen Dungeons and Dragons, wir wollen genau dieselbe Erfahrung wie bei den Infinity Engine Games.“

Sawyer führt aus, er habe jede einzelne Idee, die er beim Rollenspielen von Dungeons and Dragons hatte, ab 1998 in Icewind Dale einfließen lassen.

Ich habe D&D seit 1985 gespielt und andere Tabletop-Rollenspiel seitdem auch. Als ich 1998 mein erstes Spiel gemacht habe, war es Icewind Dale und ich war so YEAH! Ich war so heiß drauf.

Der 47-jährige Spiele-Entwickler Josh Sawyer ist der Kopf hinter einigen der beliebtesten PC-Rollenspiele aller Zeiten wie Fallout 3 oder Fallout: New Vegas. Pillars of Eternity 1 und 2 sind Lieblinge der RPG-Fans auf Steam. Aber der Entwickler sagt, die beiden Spiele hätten besser sein können, er sei da Kompromisse eingegangen und habe sehenden Auges schlechte Design-Entscheidungen getroffen, weil er sich „ultra-nostalgischen Spielern“ verpflichtet fühlte.

