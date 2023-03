Person will 239 Gaming-Prozessoren schmuggeln – Denkt sich besonderen Trick aus, wird trotzdem erwischt

Ein Nutzer will Hardware im Wert von knapp 50.000 Euro am Zoll vorbeischmuggeln. Doch das geht schief. Die Flughafenpolizei erwischt ihn und zeigt den Fund.

Die Polizei am Flughafen wird regelmäßig mit seltsamen Ideen konfrontiert. Einmal hatte etwa jemand versucht, ein Messer in einem Notebook ins Flugzeug zu schmuggeln.

Nun ist ein Mann auf die Idee gekommen, Prozessoren im großen Stil nach China am Zoll vorbeizuschmuggeln. Weit gekommen ist er jedoch nicht, denn er hat sich auffallend verhalten.

Mann wird wegen seltsamen Verhaltens gefasst – Polizei findet Prozessoren

Wie die Kollegen von 3djuegos.com berichten, versuchte vor einigen Tagen ein Mann, sich der Zollkontrolle zu entziehen. Dabei nutzt er am Flughafen das grüne Tor. In Deutschland steht hier drüber „Customs, Nothing to declare“, also dass ihr nichts anzumelden habt.

Doch seine weite Kleidung und sein seltsamer Gang erregten jedoch das Interesse der Sicherheitsbeamten, die ihn zu einer Routinekontrolle aufforderten. Bei der Kontrolle fanden die Sicherheitsbeamten dann 239 Prozessoren. Dabei handelte es sich bei allen CPUs um das gleiche Modell, nämlich den Intel Core i5-13400F. Die beliebte Mittelklasse-CPU bekommt ihr im Handel derzeit für rund 200 Euro.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Nicht der erste Fall von Schmuggel nach China

Es passiert in regelmäßigen Abständen, dass Leute dabei erwischt werden, wenn Schmuggler und Schmugglerinnen Hardware am Zoll vorbeibringen wollen.

Erst vor kurzem hatte es jemanden erwischt, der 84 SSDs in einem Elektroroller nach China transportieren wollte. Auch hier staunte die örtliche Behörde nicht schlecht über den Einfallsreichtum, den manche Leute haben.

Bei den steigenden Chip-Preisen ist es aber nicht überraschend, dass es viele Leute versuchen, mit Hardware ihr Glück zu versuchen. Dabei gibt es hohe Strafen für den Schmuggel. So erklärt etwa PCGamer.com, dass solchen Leuten eine „Höchststrafe von 2 Millionen Dollar und einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren” droht, wie die Zollbehörde in Hongkong schreibt.

Zur Hochzeit von Bitcoin und Co. schmuggelten sogar einige Personen teure Grafikkarten. Hier haben die chinesischen Behörden immerhin eine Bande mit einer Beute im Wert von über 200.000 Euro erwischt. Das zeigt auch, was damals für ein großer Bedarf nach solchen Grafikkarten herrschte:

Nvidia-Grafikkarten werden jetzt geschmuggelt, wie man es von Kokain kennt