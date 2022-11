Gamer versucht, Waffe in einem Laptop zu schmuggeln – Jetzt muss er bis zu 10.700 Euro Strafe zahlen

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Es gibt aber auch weniger dramatische Ereignisse am Flughafen. So musste die erste Festplatte der Welt mit dem Flugzeug transportiert werden . Die gesamte Geschichte könnt ihr auf MeinMMO nachlesen.

Was ist das für ein Notebook? Die Kollegen von Tom’s Hardware halten das Modell für ein Gaming-Notebook von Gigabyte. Das soll man etwa am verbauten Akku erkennen, den vor allem dieser Hersteller verbauen soll.

Auf den Bildern der Transportation Security Administration (TSA) scheint das Messer an der Unterseite des Gehäuses befestigt zu sein. Die TSA erklärt in ihrem Statement, der Besitzer habe zunächst behauptet, er wisse nichts von einem Messer in seinem Laptop, bestätigte aber, dass es sich um seine Klinge handelte, nachdem der Laptop geöffnet worden war.

Was ist genau passiert? Ein Mann wollte mit dem Flugzeug verreisen. Bei der Kontrolle am Flughafen entdeckten aber Sicherheitskräfte mithilfe eines Röntgengeräts ein Messer im Handgepäck. Bei der Durchsuchung der Tasche wurde jedoch kein Messer gefunden.

Am Flughafen passieren regelmäßig seltsame Dinge und hin und wieder sind auch Gamer beteiligt und sorgen für einigen Wirbel am Terminal:

