Womit ging es eigentlich los? Die Lochkarte steht am Beginn der Entwicklung der Datenverarbeitung. Die in die Karte gestanzten Löcher konnte dann der Computer auslesen. Zu Beginn konnten Computer ihre Daten ausschließlich über diese Lochkarten aufnehmen.

Was ist das für ein Gerät? Bei der Festplatte handelt es sich um die IBM 350. Die Festplatte bestand aus 50 Aluminiumplatten, die auf beiden Seiten mit einer Magnetschicht überzogen waren. Die einzelnen Platten konnten sich dabei mit einer Geschwindigkeit von 1.200 Umdrehungen pro Minute drehen (“Revolution per Minute”, kurz RPM).

Computer und Gaming-PCs sind heute höchstens noch so groß wie Umzugskisten und passen damit unter den Schreibtisch. Eines von vielen Bauteilen ist die Festplatte, auf der User ihre Daten speichern oder ihr Betriebssystem installieren. Heute sind Festplatten kaum noch viel größer als zwei BluRay-Hüllen, die man aufeinander stapelt. Und für viele User lohnt es sich sogar, eine SSD in ihrem PC zu verbauen .

Festplatten befinden sich heute in jedem Rechner und sind weder groß noch schwer. In vielen Rechnern stecken sogar gleich mehrere Massenspeicher. Doch die erste kommerzielle Festplatte war nicht nur richtig teuer, sondern auch unglaublich schwer.

