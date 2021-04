Der Grafikkarten-Wahnsinn geht weiter. Die chinesischen Behörden konnten jetzt eine große Menge Nvidia-Grafikkarten sicherstellen, nachdem sie sich mit Schmugglern eine Verfolgungsjagd geleistet hatten.

Was ist da passiert? Der Handel mit Grafikkarten ist aktuell äußerst profitabel. Viele sind vergriffen, die Preise sind schon seit Monaten erhöht. Offenbar ist das nun so lukrativ geworden, dass kriminelle Banden sich auf den Handel mit den GPUs konzentrieren.

In Hongkong kam es jetzt unter anderem wegen 300 Grafikkarten zu einer Verfolgungsjagd auf dem Meer. Mit Speedbooten rasten die Behörden den Schmugglern hinterher und präsentierten anschließend die erfasste Beute. Wie TVB News erklärt (via YouTube.com), gehörte die Beute einem Schmuggler-Ring.

Die Schmuggler fielen in der Nähe des Flughafens auf

Diesen Fehler machten die Schmuggler: Wie Kotaku berichtet (via Kotaku.com), fiel den chinesischen Behörden in der Nähe des “Hong Kong International”-Flughafens ein Fischerboot auf. Die Schmuggler luden dort um 02:00 Uhr nachts Kisten von diesem Fischerboot auf ein Speedboot. Als ihre Tarnung aufflog, gingen die Männer an Board des Speedboots und fuhren in Richtung Festland.

Es entstand eine Hochgeschwindkeitsverfolgung, wie Tom’s Hardware berichtet (via tomshardware.com). Zwar konnte die Gruppe entkommen, doch die Polizei machte den Halter des Fischerbootes ausfindig. So konnte man einige Kisten beschlagnahmen.

Das wurde geschmuggelt: Zu den beschlagnahmten Waren gehörten typische exotische Lebensmittel, wie Seegurken und Haifischflossen, und technische Produkte, wie Smartphones, Computer-Gadgets und Arbeitsspeicher. Überraschenderweise befanden sich in den Kisten etwa 300 nicht identifizierte Grafikkarten. Dem Polizei-Bericht zufolge hat die Menge an technischen Produkten einen Wert von 2 Millionen HK $ (entspricht etwa 216.000 €).

Ein Teil der gefundenen Grafikkarten – Quelle: TVB News auf YouTube (via YouTube.com)

Auf den Grafikkarten befinden sich weder Sticker noch Modellbezeichnungen. Doch wie Tom’s Hardware weiß, soll es sich dabei um CMP-Grafikkarten von Nvidia handeln. Allem Anschein nach geht es dabei um die “CMP 30 HX”-Karten, die Berichten zufolge zu Preisen von etwa 600 € pro Stück gehandelt werden.

Genutzt werden diese Grafikkarten normalerweise für Crypto-Mining. Wie Kotaku weiß, sind die “CMP 30 HX”-Karten allerdings nicht besonders effektiv in diesem Bereich. Dass sie trotzdem geschmuggelt werden, zeigt, wie groß der Bedarf an Grafikkarten gerade ist.

Weiterer großer Schlag in China

Was ist noch passiert? Gegen Ende März gelang den chinesischen Behörden eine weitere große Aktion, die Wellen in der Gamer-Szene schlug. Denn dort nahm man den vermutlich größten Cheat-Anbieter der Welt hoch. Auf 17 Webseiten bot der Anbieter seine Cheats zum Verkauf an.

Die machten mit den Cheats so viel Geld, dass sie sich eine ganze Garage mit Luxus-Autos und Sportwagen leisten konnten.

Das Titelbild haben wir aus dem YouTube-Video von TVB News