Gibt es Shinys bei Palword wie bei Pokémon?

Was sagt ihr zu Palworld? Seid ihr auch schon aktiv im Spiel und könnt gar nicht genug davon kriegen? Habt ihr vielleicht sogar schon das Glück gehabt und seid einem Lucky Pal begegnet? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrung gerne in die Kommentare. Wenn ihr auf der Suche nach Tipps und Tricks für das Spiel seid, werdet ihr in der Übersicht der Guides zu Palworld fündig.

Wie häufig sind Lucky Pals? Die Spawnrate für diese besonderen Pals ist, wie ihr sicher schon erwartet habt, sehr gering. Ihr solltet also nicht davon ausgehen, dass ihr Lucky Pals in Hülle und Fülle findet. Ein Grund mehr, aufmerksam zu bleiben und euch umgehend auf die Jagd nach einem Lucky Pal zu machen, wenn ihr einem begegnet.

Gibt es Shiny-Pals? In der Palworld gibt es keine Shiny-Pals, die sich durch eine andere Farbe zu erkennen geben. Es gibt jedoch eine andere, besondere Art an Pals: die Lucky Pals. Diese unterscheiden sich optisch durch ihre Größe von den normalen Pals, sodass ihr sie gut erkennen solltet.

Das neue Survival-Spiel Palworld weckt bei vielen Fans Erinnerungen an Pokémon. Daher stellt sich die Frage, ob es in Palworld auch Shinys gibt.

