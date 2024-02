Tipps der Palworld-Community: Alles über Resistenz und Schwäche der Elemente

Was ist, wenn ein Pal mehr als einem Element angehört? Pals mit doppelten Elementen folgen denselben Regeln für beide ihrer Elemente. Dies kann jedoch auch von Vorteil sein und eine Schwäche ausgleichen. Zum Beispiel erleidet ein Penking (Eis und Wasser) normalen Schaden durch einen Feuerangriff, was durch weiße Zahlen angezeigt wird.

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Welche Elemente gibt es? In Palworld gibt es insgesamt neun Elemente, von denen jedes Pal mindestens eines besitzt. Diese Elemente sind Neutral, Wasser, Gras, Feuer, Elektro, Eis, Erde, Schatten und Drache. In den meisten Fällen gehört ein Pal einem bestimmten Element an, aber es gibt auch einige, die mehreren Elementen angehören, wie zum Beispiel Chillet, das sowohl dem Element Eis als auch dem Element Drache angehört.

