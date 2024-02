Entwickler von Palworld warnen vor gefährlichen Mobile-Betrügern, die den Hype um den Steam-Hit ausnutzen

The Thaumaturge zeigt in 7 Minuten, wie ihr euch durch das düstere Warschau kämpft

Was sagen die Palworld-Entwickler? In einem Post auf X.com schreiben die Entwickler, dass es keine Palworld-App gibt. Jede Applikation, die Palworld im Namen trägt, steht nicht in Verbindung mit Pocketpair, also dem Entwicklerstudio hinter Palworld.

Was hat es mit den Mobile-Betrügern auf sich? Palworld ist ein riesiger Hit auf Steam und bricht Rekorde verschiedener AAA-Titel . Seit Release hat das Survival-Game bereits 19 Millionen Spieler in seinen Bann ziehen können, davon allein 12 Millionen über Steam.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to