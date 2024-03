Palworld zeigt Bild eines neuen Features, das euch mehr Kontrolle über eure Pals gibt

Über den 1. Raid-Boss in Palworld haben wir auf MeinMMO bereits am Freitag berichtet:

In Spielen wie RimWorld ist es zudem, in einem erweiterten Menü noch möglich, den Aufgaben klare Prioritäten von 1 bis 4 zuzuweisen. Außerdem gilt. Tasks, die weiter links liegen, haben Vorrang vor den Tasks, die weiter rechts liegen.

Was ist das für ein Feature? In Spielen, bei denen man Arbeiter anleitet wie RimWorld , Dwarf Fortress oder Going Medieval, gibt es solche Featuere bereits:

Seit dem Launch von Palworld wünschen sich Spieler ein Feature, das es in Kolonie-Simulationen wie RimWorld schon lange gibt: Ein „Management-System“, das Arbeiter bestimmten Aufgaben zuweist oder ihnen andere Aufgaben verbietet. Der Community-Manager von Palworld hat genauso ein System nun in Aussicht gestellt. Ein “Pal-Management” soll mit einem künftigen Update erscheinen.

