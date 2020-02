Packt euer PC das neue Blade & Soul? Es hat krasse Anforderungen

Mit dem Update auf die Unreal Engine 4 sieht das MMORPG Blade & Soul ersten Videos zufolge schon deutlich besser aus. Doch wer diese Grafikpracht genießen will, der muss wohl seinen PC aufrüsten.

Was bringt das Engine-Update? Mit dem Update auf die Unreal Engine 4 soll Blade & Soul nicht nur optisch aufgehübscht werden, die Performance wollen die Entwickler ebenfalls verbessern. Das neue Blade & Soul soll dann fast wie ein Spiel wirken, dass 2020 erscheint.

Blade & Soul sieht dank Unreal Engine 4 besser aus, braucht aber einen leistungsstarken PC.

Ein guter PC ist Voraussetzung

Was sind die Systemanforderungen? Wer die neue Version spielen will, der braucht einen wirklich guten PC. NCSoft hat die neuen Systemanforderungen bekannt gegeben und die haben es in sich:

Mindestanforderungen Empfohlene Spezifikation CPU Intel i5, Ryzen 5 oder höher Intel i7, Ryzen 7 oder höher RAM 8 GB oder mehr 16 GB Grafikkarte nVidia GeForce GTX 1060 6 GB nVidia GeForce RTX 2060 6 GB Festplatte 40 GB oder mehr 40 GB oder mehr Betriebssystem Windows 10 64bit Windows 10 64bit DirectX

12

12

Wie sahen die Systemanforderungen bisher aus? Bis jetzt gab sich Blade & Soul recht moderat, wie man hier sehen kann:

Mindestanforderungen Empfohlene Spezifikation CPU Intel Dual Core / AMD Athlon 64X2 Intel Quad Core / AMD Phenom II X4 RAM 3 GB 4 GB oder mehr Grafikkarte nVidia Geforce 8600GT / AMD Radeon HD4600 nVidia Geforce 8800GT / AMD Radeon HD4850 Festplatte 22 GB 22 GB oder mehr Betriebssystem Windows 7 Windows 10 64bit DirectX

9.0c

9.0c

Aufrüsten ist wohl angesagt

Was bedeutet das? Wenn ihr das MMORPG Blade & Soul bisher mit einem Low-End- oder Mittelklasse-PC gespielt habt, dann könntet ihr mit der neuen Version Probleme bekommen. Ihr müsst die Details herunterschrauben und selbst dann könnte es noch zu Rucklern kommen.

Im Grunde ändern sich die gesamten Systemanforderungen. Ihr braucht eine bessere CPU, mehr RAM, eine gute Grafikkarte, mehr Platz auf der Festplatte und sogar Windows 10 als Betriebssystem. Eine Geforce GTX 1060 als minimale Anforderung ist schon eine heftige Ansage.

Warum ist das so interessant? Eigentlich hieß es, dass mit der Umstellung auf die Unreal Engine 4 die Performance des MMORPGs verbessert werden soll. Das trifft aber wohl nur dann zu, wenn man einen richtig guten PC hat.

Was sagt ihr zu den neuen Systemanforderungen? Packt euer PC das?