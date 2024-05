One Piece: Eine Piratengruppe wusste bereits, wie es um die Welt steht, hat einfach nur gelacht

Die Leser des Mangas zu One Piece freuen sich gerade auf jedes neue Kapitel. Einer der Charaktere löst gerade nämlich viele Mysterien rund um die Welt der Piraten auf. In Kapitel 1116 verrät er jetzt, dass es sogar eine Piratencrew gab, die all diese Dinge bereits herausgefunden hatte. Doch anstatt zu handeln, „lachte sie einfach nur“, wie Mangaka Eiichiro Oda es schreibt.

Vorsicht, hier folgt ein Artikel, der sich mit den Inhalten aus Kapitel 1116 befasst. Außerdem erfahrt ihr hier, was in den vorherigen Kapiteln alles passiert ist.

Um welche Piratengruppe geht es? Dr. Vegapunk hält seinen Vortrag auch in Kapitel 1116 weiter. Er enthüllt, dass es eine Piratengruppe gab, die bereits wusste, was im Verlorenen Jahrhundert passiert ist. Die Rede ist von Piratenkönig Gol D. Roger und seiner Piratencrew.

Roger ist mittlerweile verstorben, da er von der Weltregierung hingerichtet wurde. Doch andere Mitglieder wie Vize-Kapitän Silvers Rayleigh und Schiffsarzt Krokus sind immer noch am Leben. Sie hätten genug Zeit gehabt, die Bevölkerung vor der drohenden Katastrophe zu warnen. Doch bis heute haben sie keinem verraten, was auf sie zukommt.

Der Piratenkönig wusste bereits, dass die Welt untergeht

Wieso haben sie nichts erzählt? Rayleigh hört ebenfalls zu, was Dr. Vegapunk der Weltbevölkerung mitteilt. Er befindet sich angetrunken in einer Bar und findet, dass Vegapunk zu viel reden würde. Der Wissenschaftler würde der jungen Generation den Nervenkitzel (oder je nach Übersetzung auch Spaß) wegnehmen, das alles selbst herauszufinden.

Die Szene könnt ihr im folgenden Tweet von X-User CJS_POSTS nachlesen:

Vermutlich hat die Crew all diese Geheimnisse entdeckt, als sie auf Laugh Tale gelandet sind. Dort hatte Joy Boy, der allererste Pirat, einen Schatz versteckt. Als Roger und seine Crew den Schatz fanden, konnten sie einfach nur lachen, was der Insel ihren Namen gab.

Allerdings ist immer noch unklar, was genau sich in dieser Truhe befand. Womöglich erfahren wir erst gegen Ende des Mangas, was Roger und die anderen Piraten zum Lachen brachte.

Was haben sie herausgefunden? Dr. Vegapunk enthüllt, dass die Welt im Ozean versinken wird. Im Verlorenen Jahrhundert, zu dem es keine Aufzeichnungen gibt, soll der Meeresspiegel innerhalb von 100 Jahren um 200 Meter angestiegen sein.

Verantwortlich dafür ist eine der Antiken Waffen. Imu benutzt die „Mother Flame“ als Antriebsquelle, um die Antike Waffe zu betreiben. Mit ihr ist es möglich, ganze Inseln auszulöschen. Die Folgen davon sind See- und Erdbeben, die den Meeresspiegel meterweise ansteigen lassen.

Hätte die Piratencrew rund um Gol D. Roger das Geheimnis mit der Welt geteilt, hätte sich die Weltbevölkerung auf die kommende Flut vorbereiten können. Ansonsten hätte erst die Piratencrew, die als Nächstes den großen Schatz findet, das Mysterium auflösen können. MeinMMO verrät euch 5 Piratencrews, die dafür infrage gekommen wären: 5 Piratencrews, die eine Chance auf das One Piece haben