Nvidia feiert den Release von Diablo 4 mit einer einzigartigen Grafikkarte. 2 davon werden verschenkt, doch die Chancen für euch sind gering, eine zu gewinnen.

Die GeForce RTX 4080 ist nach der RTX 4090 die derzeit schnellste Grafikkarte, die ihr für euren Gaming-PC kaufen könnt. Zum Release von Diablo 4 hat Hersteller Nvidia nun ein besonderes Gewinnspiel vorgestellt: 2 „RTX 4080“-Modelle in einzigartigem Diablo-Design werden unter Spielern versteigert.

Doch die Chancen für euch auf einen Gewinn der Grafikkarte sind niedrig.

Was ist so besonders an der Grafikkarte? Die Grafikkarten sind mit einer einzigartigen Backplate ausgestattet. Sie befinden sich normalerweise auf der Grafikkarte und haben nur einen Design-Zweck. Die Performance bleibt davon unberührt. Für die RTX 4080 zahlt ihr aktuell ab 1.300 Euro und mehr (via geizhals.de).

Gewinnspiel richtet sich an die halbe Welt

Wer darf alles mitmachen? Neben den USA, Kanada, Südkorea und Australien dürfen etliche europäische Länder an dem Gewinnspiel teilnehmen via (nvidia.com). In der Theorie sind das rund 2 Milliarden Menschen, die theoretisch alle ihr Los in den Topf werfen könnten. Praktisch sind es natürlich weniger, da es auch etliche Nicht-Gamer gibt und auch nicht alle Volljährig sind oder gar nichts vom Gewinnspiel wissen.

Trotzdem dürften tausende Personen an dem Gewinnspiel teilnehmen. Und mit jedem eilnehmer sinkt eure Chance auf den Gewinn. Auch deswegen dürften die Chancen auf den Hauptgewinn sehr niedrig sein. Im Vergleich: Die Gewinnchance auf den Jackpot im Lotto beträgt 1:139.838.160, was ebenfalls extrem niedrig ist.

Mit einer Chance von 1:10.000 gewinnt man im Lotto durchschnittlich 3.000 Euro, damit könnte man sich eine RTX 4080 kaufen. Im Schnitt liegt die Wahrscheinlichkeit bei 0,0017 % (via studimup.de).

Wenn mehr als 20.000 Personen beim Nvidia-Gewinnspiel mitmachen, dann fallen die Chanchen auf eine Grafikkarte niedriger aus. Das entspricht weniger als 1 % aller aktiven Spieler von Diablo 4.

Immerhin: Das Gewinnspiel kostet euch nichts, während ihr für’s Lotto-Spiel Geld investieren müsst, was ihr in den meisten Fällen nicht wiedersehen werdet.

Was muss man überhaupt machen?

Folgt den sozialen Kanälen von Nvidia auf Twitter/Facebook/Instagram/TikTok, um wichtige Aufforderungen und Anweisungen zu erhalten.

Likt, kommentiert, markiert oder teilt Beiträge in den sozialen Netzwerken entsprechend den Aufforderungen von Nvidia.

Zeit dafür habt ihr bis zum 20. Juni 2023. Danach wählt Nvidia zufällig 2 Gewinner aus dem Pott.

Braucht man so eine Grafikkarte für Diablo 4? Nein, wenn ihr Diablo 4 in Full-HD oder WQHD zocken möchtet, dann braucht ihr keine Highend-Grafikkarte. Nur bestimmte Features könnt ihr nur exklusiv mit einer RTX-4000-Grafikkarte nutzen. Welche Hardware ihr für Diablo 4 benötigt und ob ihr aufrüsten müsst, findet ihr in folgendem Artikel auf MeinMMO:

Diablo 4: Wie viel kostet ein PC, wenn ich das Action-RPG spielen will?