Nvidia verrät neue Details zu günstiger Grafikkarte – Release angeblich in wenigen Tagen

Wer sollte so eine Grafikkarte kaufen? Mit der RTX 2060 richtet man sich vor allem an Personen, die vor allem in Full-HD oder in WQHD mit verringerten Details zocken wollen.

Was soll die Grafikkarte bieten? Nvidia will der alten RTX 2060 ein Speicherupgrade verpassen. Bisher gab es die RTX 2060 nur mit 6 GB Videospeicher im Handel. Nun soll es eine RTX 2060 mit 12 GB Videospeicher geben.

Wann soll es die Grafikkarte geben? Das Magazin Videocardz berichtet, dass Nvidia den Release der RTX 2060 12 GB bereits am 7. Dezember plant. Das wäre immerhin bereits am kommenden Dienstag.

Woher stammen die Infos? Die Infos stammen zum einen von Nvidia selbst, denn der Hersteller hatte sowohl seine Produktseite mit dem 12-GB-Modell als auch seine Treiberinfos aktualisiert (via pcgamer.com ). Zum Anderen wollen Seiten wie Videocardz noch zusätzliche Quellen haben, die man aber nicht näher erläutert (via videocardz.com )

