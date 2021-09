Zumindest hatte Nvidia bereits erklärt, dass Grafikkartenpreise auch in Zukunft hoch bleiben werden . Das liegt unter anderem an den aktuellen Lieferproblemen, von denen nicht nur Grafikkartenhersteller, sondern auch die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X betroffen sind.

Wer sollte so eine Grafikkarte kaufen? Mit der RTX 2060 richtet man sich vor allem an Personen, die vor allem in Full-HD oder in WQHD mit verringerten Details zocken wollen.

Merkwürdig ist jedoch, dass Nvidia an einer RTX 2060 und nicht an der Super-Variante arbeiten soll. Die Super-Variante bietet noch etwas mehr Leistung und basiert auf dem gleichen Chip wie die normale RTX 2060.

Bereits unsere Kollegen von der GameStar hatten berichtet, dass Nvidia an einer Neuauflage der RTX 2060 arbeiten soll (via GameStar.de )

Wie sicher ist die Quelle? : Die Gerüchte stammen von Videocardz, die jedoch nicht erklären, woher die Aussagen genau stammen (via videocardz.com ). Das Gerücht, dass Nvidia an einem Refresh seiner RTX 2060 arbeitet, ist jedoch nicht neu.

