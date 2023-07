Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Ein anderer Nutzer im gleichen Thread erklärt, dass solche Aktionen keine Einzelfälle seien. So schreibt er, dass er selbst in einem Computergeschäft arbeite und die Leute hier auf reddit echt nicht wüssten, was die Leute jeden Tag zur Reparatur bringen würden: “Das übersteigt jede Vorstellungskraft.”

Hallo Leute, ich bin der Techniker, der an diesem PC gearbeitet hat. Irgendwie haben alle Komponenten überlebt, alles, was nötig war, um ihn zum Laufen zu bekommen, war ein Bios-Update, um die 5000er-CPU zu unterstützen, auf die sie aufrüsten wollten.

Wie ging die Sache aus? Überraschend glimpflich. Der Gamer hat wohl Glück im Unglück gehabt und keine Komponenten zu stark beschädigt. So erklärte der Techniker, dass es am Ende nur ein Bios-Update brauchte, um das System ans Laufen zu bekommen:

Ich hatte einen Kurs in technischer Kommunikation, in dem wir lernten, wie man Bedienungsanleitungen schreibt und gestaltet. Der Lehrer sagte uns buchstäblich: “Erwarte, dass die Leute dumm sind, nicht klug”.

