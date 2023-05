Ohne ein Netzteil (oder auf Englisch PSU) startet kein Computer. Denn über das Netzteil werden alle Komponenten des Systems mit Strom versorgt. Wer sich hier jedoch nicht an die Regeln hält und die Kabel in die richtigen Öffnungen steckt, kann schnell einen Wohnungsbrand riskieren. Das stellte etwa ein Gamer fest, der sich ein neues, modulares Netzteil kaufte .

Ich habe einen Laptop für 1.500 € gekauft, um Diablo 4 in der Deutschen Bahn spielen zu können – So lief’s

Warum passierte der Fehler trotzdem? Der Gamer hat wohl so lange mit Gewalt das Kabel in die Grafikkarte gedrückt, bis es dann irgendwann doch gepasst hat. Das erkennt man daran, weil der Anschluss der Grafikkarte stark verbogen und teilweise sogar gebrochen ist.

Obendrein sind die Stecker so geformt, dass sie nur an eine bestimmte Stelle passen. Auch wenn man wenig Erfahrung besitzt, erkennt man recht schnell, welche Teile wohin gehören und kann Fehler vermeiden.

Was war genau das Problem? Der Nutzer steckte das Stromkabel für den Prozessor in die Grafikkarte und versuchte anschließend den Computer mehrfach zu starten. Laut einem Freund versuchte er wohl dreimal das Kabel einzustecken und dreimal den PC zu starten.

Insert

You are going to send email to