Nur noch bis Montag: Letzte Chance auf über eine Million vergünstigte Angebote bei den Amazon Spring Deals

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2 Min. Norman Wittkopf geschlossen Lesezeichen
Nur noch bis Montag: Letzte Chance auf über eine Million vergünstigte Angebote bei den Amazon Spring Deals
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Am 16. März gehen die Frühlingsangebote der Amazon Spring Deals mit massenweise Rabatten auf zahlreiche Artikel zu Ende.

Im Rahmen der Frühlingsangebote 2026 hat Amazon vom 10. bis 16. März nach eigenen Angaben sage und schreibe über eine Millionen Angebote mit reduzierten Preisen in petto.

Am Montag endet die große Rabattaktion dann also und MeinMMO hatte euch in den letzten Tagen bereits einige lohnende und preiswerte Artikel aus den unterschiedlichsten Kategorien vorgestellt.

Jetzt zu den Angeboten bei Amazon!

Wer auf der Suche nach günstiger Hardware ist, kann sich zum Beispiel über die derzeit wohl beste Gaming-CPU im Preistief und reduzierten DDR5-Arbeitsspeicher freuen.

Ebenfalls mit dabei sind zwei hervorragende Gaming-Mäuse von Logitech und von Razer, ebenso wie eine Grafikkarte in Form der Radeon RX 9070 XT und eine Luxus-Tastatur von Asus.

LEGO-Fans bekommen unterdessen einen Sternenzerstörer aus Star Wars und ein Set zu Dungeons & Dragons günstig. D&D-Spieler werden auch mit reduzierten Regelwerken bedacht.

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Mit Anno 117: Pax Romana ist auch ein aktueller Strategiespiel-Hit für den PC derzeit richtig günstig zu bekommen, in dem man ebenfalls zahllose Spielstunden versenken kann.

Falls ihr euren Haushalt aufpeppen wollt, könnt ihr dies derweil mit einem guten Balkongrill, einer günstigen Heißluftfritteuse oder einem beliebten Rasierer machen.

Ebenfalls mit dabei sind außerdem beispielsweise ein E-Roller vom Marktführer zum Tiefstpreis oder Angebote für Kids, darunter Tablet, Smartwatch und Apps. Alle Angebote findet ihr bei Amazon.

Nur noch bis Montag, den 16. März: die Frühlingsangebote bei Amazon
Nur noch bis Montag, den 16. März: die Frühlingsangebote bei Amazon

Tatsächlich ist angesichts der riesigen Auswahl also wirklich für so ziemlich jeden irgendetwas dabei und die Amazon Spring Deals somit eine gute Gelegenheit bei diversen Anschaffungen zu sparen, bevor dann später im Jahr wieder der große Prime Day lockt, welcher ebenfalls stets viele Rabatte verspricht.

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