ASUS’ (völlig übertriebene) High-End-Tastatur mit OLED-Display gibt’s gerade fast zum halben Preis im Frühlingsangebot!

Der Amazon Spring Sale ist der erste große Angebots-Marthon des Jahres und entsprechend stark sind die Deals. Darunter ist die ASUS ROG Azoth Extreme. Das ist nicht einfach nur eine Tastatur, sie ist ein echtes Statement auf dem Schreibtisch.

Tastaturen sind die Arbeitspferde unter der Peripherie. Sie müssen ordentlich einstecken und sind sowohl für die Arbeit als auch beim Gaming absolut unverzichtbar.

Da lohnt es sich, gleich in starke Premiummodelle zu investieren, anstatt in klapprige Standardware, die nach wenigen Monaten schon erste Ausfallerscheinungen zeigt.

Das steckt im OLED-Monster von ASUS

Und wenn ihr schon mal nach Top-Modellen sucht, dann ist das ASUS ROG Azoth Extreme ganz oben dabei! Hier trifft feinstes Tippgefühl auf brachiale Geschwindigkeit. Und dank der aktuellen Rabatte lohnt sich das Upgrade jetzt doppelt.

Zwei Tastaturen in einer: Einstellbares Tippgefühl & perfekter Sound

Ob knallhart und reaktionsschnell für kompetitive Shooter oder sanft abgefedert für die epischen, stundenlangen MMO-Nächte: Bei der ASUS ROG Azoth Extreme braucht ihr euch nicht zwischen zwei verschiedenen Keyboard-Typen zu entscheiden. Ihr bekommt beide auf einmal!

Der Trick: Über einen kleinen Schalter an der Unterseite wechselt ihr blitzschnell das Gasket-Mount-System zwischen „Hard“ und „Soft“. Dazu gibt es dank Carbon-Platte und dreifacher Silikondämpfung den perfekten, satten „Thock“-Sound direkt ab Werk. Das Ohr spielt ja schließlich mit!

Vollfarbiges OLED-Touchdisplay für maximale Kontrolle

Moment, OLED-Bildschirme bei einer Tastatur? Ja, richtig gelesen, denn ASUS spart hier nicht an den Gadgets. Oben rechts am Gerät thront ein gestochen scharfe 1,47-Zoll-OLED-Display.

Doch wofür ist es gut? Lasst euch Hardware-Infos, wie die CPU-Temperatur, die aktuellen Media-Einstellungen oder einfach eure eigenen Lieblings-GIFs anzeigen. Die Bedienung läuft flüssig über den haptisch extrem befriedigenden Drei-Wege-Drehknopf direkt daneben.

8.000 Hz Polling-Rate für Top-Reaktion!

Eine gute Tastatur hat kaum Eingabeverzögerung. Wäre ja auch blöd, wenn ihr wie ein junger Gott eure Finger über die Tasten fliegen lasst, die Eingaben aber zu spät im Spiel ankommen.

Die ASUS ROG Azoth Extreme kennt dieses Problem nicht. Hier ballert ihr eure Befehle kabellos mit krassen 8.000 Hz in den Rechner. Die hauseigene SpeedNova-Technologie von ASUS sorgt dafür, dass Latenz kein Thema mehr ist.

Massives Alu-Gehäuse & Hot-Swap-Freiheit

Dieses Board kein klappriges Billo-Teil, sondern ein echter Panzer: Mit satten 2,2 Kilogramm (inklusive der bequemen Silikon-Handballenauflage) verrutscht hier nix auf dem Schreibtisch. Selbst in hitzigen Gefechten bleibt alles da, wo es hingehört.

Die butterweichen, bereits vorgeschmierten ROG NX Switches liefern obendrein ein großartiges Tippgefühl und lassen sich dank Hot-Swap-Platine jederzeit ganz bequem und ohne Löten austauschen.

All diese starken Features haben ihren Preis, doch der ist gerade massiv gefallen. Holt euch also dieses kleine Wunderwerk der Technik und euer Setup wird nie wieder dasselbe sein!

