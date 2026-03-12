Holt euch dieses LEGO Star Wars Prachtstück aus Jedi: Fallen Order zum Tiefpreis im Amazon Spring Sale!

Das Imperium schlägt zurück! Zwar direkt in die Preise auf Amazon! Im Rahmen des Amazon Spring Sales könnt ihr euch aktuell einen Imperialen Sternenzerstörer günstig erwerben, der vor allem für Fans der „Jedi“-Saga besonders attraktiv ist

Wenn ihr Jedi: Fallen Order und/oder Jedi: Survivor geliebt habt, dann ist dieser Deal im Amazon Spring Sale ein absolutes Muss. Denn hier bekommt ihr endlich die exklusive Minifigur von Cal Kestis, den liebenswerten Protagonisten der Jedi-Games.

Aber auch das Schiff selbst ist ein echter Hingucker: Mit über 1.500 Teilen, einem detaillierten Innenraum inklusive Brücke und Pausenraum sowie insgesamt 7 Minifiguren (darunter Darth Vader höchstpersönlich!) ist der Sternzerstörer das perfekte Herzstück für eure Sammlung.

Mehr LEGO-Sets und coole Deals im Sale!

Neben diesem starken Set gibt’s noch das starke LEGO-D&D-Set sowie andere gute Deals bei Amazon.

Vom Bildschirm ins Regal: Warum der LEGO Sternzerstörer ein starkes Highlight im Amazon Spring Sale ist

Der Imperiale Sternzerstörer ist das Symbol für die Macht des Imperiums schlechthin. Doch dieses spezielle LEGO-Set mit der Nummer 75394 ist weit mehr als nur ein grauer Keil aus 1.555 Steinen.

Hier bekommt ihr ein robustes und detailliertes LEGO-Set.

Es ist eine Hommage an 25 Jahre LEGO Star Wars und schlägt obendrein die Brücke zwischen den Filmklassikern und den modernen Gaming-Meisterwerken der Jedi-Saga.

Cal Kestis feiert sein LEGO-Debüt!

Endlich gibt es ihn! Cal Kestis, der sympathische Held der Jedi-Spiele, ist endlich auch in der Klötzchen-Welt angekommen. Cal kommt in seinem ikonischen Outfit und mit seinem blauen Lichtschwert daher. Dazu bekommt ihr noch einen speziellen Jubiläums-Display-Ständer.

Endlich bekommtihr auch Cal Kestis als Minifigur.

Allein diese Figur dürfte auf dem Zweitmarkt in Zukunft ordentlich im Wert steigen. Wer das Set im Amazon Spring Sale ergattert, sichert sich also nicht nur ein cooles Modell, sondern ein echtes Sammlerstück mit Wertsteigerungspotenzial.

Ein Sternzerstörer mit „Inneren Werten“

Vergesst die alten Modelle, die man kaum schief anschauen durfte, ohne dass sie in Stücke zerschellten. Dieser Sternzerstörer ist sowohl auf Spielbarkeit als auch Detailtiefe hin entwickelt worden.

Die wahre Detailfülle ist im Inneren des Schiffs.

Das gesamte Dach lässt sich abnehmen und die Seitenwände klappen auf, um den Blick auf ein voll bespielbares Innenleben freizugeben. Von der Brücke über den Kommandoraum bis hin zum Pausenraum (ja, auch bitterböse Imperiale brauchen mal einen Kaffee!) und der Waffenkammer ist alles dabei.

Sogar eine Frachtbox mit wertvollen Kyber-Kristallen und Thermaldetonatoren versteckt sich im Bauch des Schiffs. Das ist genau die Liebe zum Detail, die jeder Fan an den offiziellen Lego-Modellen so schätzt.

„Fliegt“ das Schiff durch euer Wohnzimmer

LEGO hat hier ein cleveres Feature verbaut, das man auf den ersten Blick gar nicht sieht: Einen versteckten, ausklappbaren Tragegriff. Damit lässt sich der massive Sternzerstörer sicher anheben und „fliegen“, ohne dass man Angst haben muss, dass das ganze Set in Trümmern auf dem Teppich zerschellt.

Mit diesem Set könnt ihr auch unbesorgt spielen.

Zusammen mit den zwei federunterstützten Turbolasern an der Seite ist das Set damit nicht nur ein Blickfang im Regal. Es ist auch ein grandioses Spielzeug für alle Star-Wars-Fans ab 10 Jahren!

Holt euch also dieses prächtige LEGO-Set zum Sonderpreis im Amazon Spring Sale, bevor es zu spät ist!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.