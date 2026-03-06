Steaks, Pizza, Party: Warum dieser Grill das wichtigste Hardware-Upgrade des Frühlings ist

Der Winter verzieht sich endlich, die Sonne traut sich raus! Und wisst ihr, was das heißt? Die Grillsaison ist offiziell eröffnet! Aber ihr kennt das Problem: Wer nur in einer kleinen Bude wohnt, hat oft keinen Platz für eine große Grillstation.

Doch genau hier kommt das Enders Urban II Pro ins Spiel. Das ist ein kompakter Gas-Tischgrill, der auf jedem noch so kleinen Balkon Platz findet. Aktuell gibt es das Gerät bei Amazon zu einem Preis, bei dem man eigentlich nicht nein sagen kann.

Maximale Power auf kleinstem Raum: Der Enders Urban II Pro im Check

Egal ob auf dem winzigen WG-Balkon oder beim nächsten Outdoor-Trip: dieser Gasgrill mit gerade mal 94x42x36 cm und 15,32 kg beweist, dass wahre Größe nicht in Quadratmetern gemessen wird.

Mit diesen Abmessungen passt der Enders Urban II Pro auf jeden Balkon und in jeden Kofferraum.

Volle Kontrolle dank zwei getrennter Grillzonen

Im Gegensatz zu vielen anderen Kompaktgrills, die mit nur einem Brenner auskommen müssen und entsprechend unzuverlässig grillen, verfügt der Urban Pro über zwei Edelstahlbrenner, die ihr separat regeln könnt.

Sharf gebratener Fleisch und schonend durchgegarte Beilagen? Beides geht!

Das bedeutet für euch: Ihr könnt links das Steak scharf anbraten (direktes Grillen), während rechts die Beilagen oder das Garlic Bread bei niedriger Hitze gar ziehen (indirektes Grillen).

So könnt ihr deutlich effektiver und gezielter grillen, als nur alles auf den Rost zu schmeißen und zu hoffen, dass es einigermaßen gleichzeitig fertig wird.

Massive Gussroste für das perfekte Branding

Gamer wissen: gute Hardware braucht Qualität. Und das gilt auch für Grill-Hardware. Hier überlässt der Enders Urban II Pro nichts dem Zufall.

Trotz seiner Größe hat dieser Grill alles, was man braucht.

Die emaillierten Gusseisen-Roste speichern die Hitze sehr gut und geben sie gleichmäßig ab. Das Ergebnis sind perfekte Grillstreifen und Röstaromen, die sogar jedes Discounter-Würstchen in eine Gourmet-Mahlzeit verwandeln.

Drei Geräte in einem: Grillen, Kochen, Backen

Der Urban II Pro ist ein echtes Multitalent und kann mehr als nur grillen. Nehmt ihr die Roste ab, könnt ihr Töpfe direkt auf die Topfhalter über die Flammen stellen und bekommt so einen praktischen Gasherd. Das ist beispielsweise ideal für Pasta oder Eintöpfe beim Camping.

Aber es kommt noch besser! Denn dank der hohen Aluguss-Haube fungiert er bei geschlossenem Deckel zudem wie ein Umluftofen. Frische Pizza auf dem Balkon oder am See? Alles kein Problem!

Robuste Bauweise und kinderleichte Reinigung

Mit dem Enders Urban II Pro habt ihr lange Freude. Das Gehäuse aus langlebigem Aluguss sieht nicht nur gut aus, es ist obendrein rostfrei.

Damit ihr nach dem Essen schnell wieder eure wertvolle Freizeit mit angenehmen Aktivitäten füllt, lassen sich die Fettschubladen einfach herausnehmen und reinigen. So wird Zeit gespart und Frust vermieden.

Holt euch also diesen kleinen aber feinen Gasgrill für den Balkon und fürs Camping bei Amazon, solange dieses Top-Angebot noch besteht!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.