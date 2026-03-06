Natural 20 beim Sale gewürfelt: Alle drei D&D 2024 Regelwerke auf Deutsch jetzt massiv im Preis gefallen!

Ihr habt Baldur’s Gate 3 so oft gespielt, dass ihr wirklich JEDES Ende kennt? Ihr wollt noch viel mehr D&D Action erleben? Und ihr seid gerade echt enttäuscht, dass es gerade keine im Umfang mit BG3 vergleichbaren Games für PC oder Konsole gibt?

Dann spielt doch das Original, denn im Pen&Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons bekommt ihr mehr Immersion und Tiefe, als es je ein digitales Spiel schaffen könnte.

Und bevor ihr widersprecht und einwerft „Jahaaa, aber das ist doch total teuer!“, habe ich den perfekten Konter: Ist es eben nicht! Denn dank des aktuellen Deals bei Amazon gibt’s alle drei Grundregelwerke der neuen 2024er-Regeledition auf Deutsch gerade zum Spottpreis!

Wer jetzt nicht zuschlägt, verpasst einen echten Critical Hit für den Geldbeutel. Hier erfahrt ihr, welche Schätze gerade im Angebot sind!

Spielerhandbuch, Spielleiterhandbuch und Monsterhandbuch – Die “Heilige Dreifaltigkeit des D&D

Wenn ihr neu ins TTRPG-Hobby (Tabletop-Roleplaying-Game) einsteigen wollt, ist Dungeons & Dragons eine sehr gute Wahl. Allein schon, da es das mit Abstand meistgespielte System ist und ihr es wahrscheinlich schon von Baldur’s Gate 3 und diversen anderen Games kennt.

Mit dem Spielerhandbuch beginnt eure Reise in die großartige Welt der Tabletop-Rollenspiele.

Die 2024er-Versionen, die es mittlerweile auch endlich alle auf Deutsch gibt, sind die aktuell neuesten Editionen der nunmehr 5. Ausgabe, sozusagen die Version 5.5. Sie sind insgesamt zugänglicher als die frühere 2014er-Version, bieten massig neue Optionen für eure Helden und sehen dazu noch unfassbar gut aus.

Player’s Handbook (2024) – Das absolute Must-Have für jeden Abenteurer

Das wichtigste Buch dieser 3 Werke ist das Spielerhandbuch aka “Player’s Handbook”. Ohne dieses Werk läuft am Spieltisch gar nichts und es ist auch das einzige Buch, das ihr als Spieler wirklich braucht.

Das Spielerhandbuch enthält alles, was ihr als Spieler wissen müsst.

Das Spielerhandbuch ist nämlich eure „Bibel“ für die Charaktererstellung und die Grundregeln. Die 2024er-Edition hat hier ordentlich poliert und bringt frischen Wind in Klassen, Spezies und Zauber. Wenn ihr nur ein einziges Buch kauft, dann dieses!

Überarbeitete Klassen und Subklassen: Vom Barden bis zum Zauberer und vor allem dem Waldläufer spielen sich die Klassen jetzt flüssiger, spaßiger und balancierter. Das ist perfekt für Min-Maxer und Rollenspieler gleichermaßen!

Neues Crafting- & Waffen-System: Das neue "Weapon Mastery"-System gibt Kämpfern endlich mehr taktische Tiefe und coole Moves, die über simples "Ich schlage zu" hinausgehen.

Bessere Übersicht: Die Regeln sind besser strukturiert und dank Glossar findet ihr mitten im Kampf viel schneller, was ihr sucht.

Dungeon Master’s Guide (2024) – Der Werkzeugkasten für Spielleiter

Jede TTRPG-Runde braucht einen Spielleiter oder Dungeon Master (DM). Als solcher habt ihr oft den härtesten, aber auch kreativsten und erfüllendsten Job am Tisch. Ihr seid nämlich derjenige, der das ganze Spiel am Laufen hält und wortwörtlich die Welt und alle ihre Bewohner und Ereignisse kontrolliert.

Für den Job des Spielleiters ist dieses praktische Buch nötig.

Das neue Spielleiterhandbuch ist genau darauf ausgelegt, euch das Leben als DM leichter zu machen. Es ist weniger ein trockenes Regelbuch und viel mehr ein gigantischer Werkzeugkasten voller Inspiration, interessanten Infos und praktischer Tipps für den Kampagnen-Alltag.

Schatzkammern voller Loot: Hunderte magische Gegenstände wurden überarbeitet oder neu hinzugefügt. Eure Spieler werden die neuen Belohnungen lieben!

DM-Hilfen für jede Situation: Egal ob ihr eine Taverne aus dem Ärmel schütteln müsst oder Tipps fürs optimale Pacing braucht: Das Buch bietet allerlei Tabellen und Leitfäden.

Bastelt eure eigene Welt: Ihr braucht nicht immer in den Forgotten Realms zu spielen! Hier gibt's geniale Tools für das Worldbuilding, die euch helfen, eigene Settings, Götterpantheons und Städte mit Leben zu füllen.

Monster Manual (2024) – Frischfleisch für eure Kampagne

Was ist ein Dungeon ohne Drachen? Nur ein dunkles Kellerloch! Damit ein gescheites D&D-Abenteuer richtig knallt, müsst ihr eure modrigen Gewölbe auch mit angemessenen Viechern füllen.

Der grauslige Beholder auf dem Titelbild ist nur eines der vielen coolen Monster aus diesem Buch!

Das neue Monsterhandbuch liefert euch dazu Hunderte von überarbeiteten Kreaturen, um eure Heldengruppe ordentlich ins Schwitzen zu bringen. Freut euch auf die volle Dröhnung an ikonischen D&D-Monstern, darunter Klassiker wie die schon erwähnten Drachen, aber auch spezielle Monster, wie die zahlreichen Varianten der grässlichen Beholder, herrliche fiese Mindflayer oder die arglistigen Mimics.

Tödlichere & smartere Gegner: Viele Monster haben spannende neue Fähigkeiten bekommen, die Kämpfe dynamischer machen und simple "Tank & Spank"-Taktiken aushebeln.

Atemberaubendes Artwork: Fast jedes Monster hat nun eine eigene, brandneue Illustration spendiert bekommen. Das hilft enorm dabei, die Bedrohung am Tisch visuell zu vermitteln.

Höheres CR-Level (Herausforderungsgrad): Für High-Level-Kampagnen gibt es endlich mehr hochstufige Bosse und Kreaturen, die selbst Stufe-20-Helden das Fürchten lehren.

Ein Muss für alle, die auf Rollenspiele stehen

Alle diese brandneuen D&D-Grundbücher in der deutschen Version gibt’s gerade deutlich reduziert auf Amazon und mit diesen drei Büchern habt ihr als angehender Spielleiter alles, was ihr braucht, um mannigfaltige Welten und zahlreiche Abenteuer für eure Spielgruppe zu erstellen.

Wenn ihr lediglich Spieler sein wollt, reicht euch sogar nur das Spielerhandbuch. Und keine Sorge, wenn ihr gerade keine Runde live vor Ort findet, mittlerweile gibt es eine florierende Szene von Online-Spielern, welche D&D und Co. wunderbar via Webcam und Voicechat online spielen.

Holt euch also die Bücher eurer Wahl im Sale auf Amazon und startet endlich mit dem großartigen TTRPG-Hobby!

Und falls ihr neben oder anstatt von D&D ein ähnliches, aber deutlich dynamisches Regelsystem wollt, ist Daggerheart womöglich euer Ding!

