Das beste Anno aller Zeiten? – Strategie-Meisterwerk Anno 117 jetzt zum historischen Tiefpreis!

Wie weithin bekannt, denken ja ohnehin viele von euch täglich an das römische Reich und da kommt das neue Anno 117: Pax Romana gerade richtig.

Denn dieses Spiel ist nicht einfach nur der neueste Teil der Kult-Reihe, es ist eine spielgewordene Liebeserklärung an alle, die täglich an Legionäre, Gladiatoren, Aquädukte sowie mehr oder minder glorreiche Imperatoren denken.

Hier gibt’s Anno 117 zum Traumpreis auf Amazon!

Die Fachpresse ist sich dabei einig: Das antike Setting zündet auf ganzer Linie und die Kollegen von GameStar haben eine massive 86 als Wertung vergeben!

Doch während ihr zum Release im November noch tief in den Beutel mit Denaren greifen musstet, hat Amazon jetzt im Vorfeld des großen Spring Sale bereits den Rotstift beim Preis angesetzt und liefert euch einen der heißesten Deals des Quartals!

Ave, Strategie-Fans! Das Imperium Romanum ruft! Und zwar zum Spottpreis! 

Wer Anno-Spiele kennt, weiß, was die Serie von jeher ausmacht. Es ist dieses wohlige „Nur noch eine Warenkette optimieren“-Gefühl, das euch nächtelang vor den Bildschirm fesselt, während ihr stolz zuseht, wie aus einem kleinen Dorf eine pulsierende Metropole aus Marmor wird.

Teaser zu Anno 107 versetzt euch ins alte Rom
All das schafft auch das neue Anno 117, doch es hat ein paar Besonderheiten, die jeden Fan erfreuen.

Die Qual der Wahl: Werdet zum römischen Statthalter oder keltischen Häuptling

In Anno 117 habt ihr die Freiheit bei der Wahl eurer Heimat. Ihr entscheidet euch zu Beginn, welche Kultur ihr zum Ruhm führen wollt. Möchtet ihr im sonnenverwöhnten Latium prachtvolle Aquädukte und Arenen errichten, die das Licht Roms widerspiegeln?

anno-117-screenshot02
Wenn ihr als Römer spielt, gibt’s regelmäßige kaiserliche Anfragen.

Oder zieht es euch in die nebligen, mystischen Wälder von Albion, wo ihr als keltischer Anführer Tradition und den dringend nötigen Fortschritt vereinen müsst? Diese Wahl beeinflusst nicht nur das Aussehen von Gebäuden, sondern bringt völlig unterschiedliche Bedürfnisse eurer Bewohner und neue diplomatische Herausforderungen mit sich.

Logistik-Perfektion: Wenn Warenketten zur Kunstform werden

Das Herzstück jedes Anno bleibt freilich die knallharte Wirtschaftssimulation mit ihren berühmten Warenketten. Anno 117 liefert hier, was die Fans sich stets wünschen: Von der Produktion edler Tuniken bis hin zur komplexen Versorgung mit Olivenöl und Wein ist alles dabei.

anno-117-screenshot03
Erstmals dürft ihr sogar diagonale Straßen bauen!

Die Warenketten sind tief verzahnt und belohnen kluge Planung. Das neue System der „lokalen Erlasse“ erlaubt es euch zudem, eure Provinzen noch spezieller zu steuern. Es ist unglaublich befriedigend zu sehen, wie die Schiffe im Hafen anlegen und Karren eure mühsam produzierten Güter durch die belebten Gassen eurer Städte transportieren.

Der „Wuselfaktor“ in 4K: Ein lebendiges Imperium zum Anfassen

Optisch setzt Anno 117 neue Maßstäbe für das gesamte Genre. Wenn ihr nah an eure Stadt heranzoomt, könnt ihr den Marktschreiern zuhören, die Bürger beim Tratsch am Brunnen beobachten oder den Handwerkern bei der Arbeit zusehen.

anno-117-screenshot01
So prächtig habt ihr Anno noch nie erlebt!

Jedes Gebäude ist mit einer großen Liebe zum Detail gestaltet. Diese lebendige Spielwelt sorgt dafür, dass ihr nicht nur Zahlen optimiert, sondern eine echte Bindung zu eurer Provinz aufbaut.

Wenn ihr also dieses Meisterwerk bisher verpasst habt oder überhaupt mal in die Welt der Anno-Spiele einsteigen wollt, dann ist der aktuelle Deal bei Amazon die perfekte Gelegenheit dazu. Denn im Vorfeld des großen Spring Sales ist das Spiel um 37 Prozent reduziert und kostet damit nur noch 37,99 Euro!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

