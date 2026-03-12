Wenn ihr euren PC 2026 aufrüsten wollt, ist dieser DDR5-RAM ein echter Pflichtkauf

Mitten im hitzigen Raid, beim entscheidenden Push im Ranked Play oder einfach nur, wenn man neben dem Zocken noch Discord, Spotify und ein paar Chrome-Tabs offen hat, passiert das Grauen! Plötzlich fängt das Spiel an zu stottern und zu ruckeln. Und dann ist es zu spät und der perfekte Moment ist nur noch Asche und Schmutz.

Oft ist der Übeltäter aber gar nicht die teure Grafikkarte, sondern schlichtweg ein überfüllter oder zu langsamer Arbeitsspeicher. Ja, Arbeitsspeicher, das aktuelle Sorgenkind in der globalen RAM-Krise, welche die Gaming-Welt seit Monaten fest im Würgegriff hat. Ein Ram-Upgrade, so das Gerücht, würde man nur bekommen, wenn man seine Niere verpfändet.

Doch ganz so schlimm ist es gar nicht! Amazon hat aktuell ein echtes Preis-Leistungs-Biest im Angebot: Das Lexar Thor Z Series 32GB DDR5-RAM Kit.

Mit flotten 6000MHz und CL36 liefert es euch exakt den Performance-Boost, den euer System für moderne Next-Gen-Titel braucht.

Warum 32 GB DDR5-RAM das wichtigste Upgrade für euer Setup sind

16GB Arbeitsspeicher reichen heutzutage oft gerade noch so für das Nötigste. Sobald ihr ein aktuelles Next-Gen-Spiel startet und im Hintergrund noch weitere Programme laufen, geht eurem PC dann gnadenlos die Puste aus. Mit 32GB DDR5-RAM holt ihr euch den nötigen Puffer, um flüssige Performance zu gewährleisten. Und das bietet euch der Lexar Thor Z.

6000 MHz & EXPO/XMP: Einstecken, Profil laden, loslegen!

Ihr habt Respekt davor, den neuen RAM nicht gescheit eingestellt zu bekommen und so das wertvolle Upgrade zu verhunzen? Dann keine Sorge, denn beim Lexar Thor Z ist das überhaupt kein Problem.

2 16GB-Riegel bilden den Sweet-Spot von 32 Gigabyte Ram.

Das Kit unterstützt nativ Intel XMP 3.0 und AMD EXPO. Was das für euch bedeutet? Ihr schiebt die Riegel einfach auf euer Mainboard, wählt im BIOS mit einem Klick das vorgefertigte Profil aus und schon geht’s los!

Passt unter jeden Kühler: das smarte 39mm-Design

Der (fast) größte Albtraum beim PC-Bauen: Ihr kauft schicken High-End-RAM und plötzlich passt der wuchtige CPU-Luftkühler nicht mehr darüber, weil die Riegel ein paar Millimeter zu hoch sind!

Der Aluminium-Kühlkörper sorgt für eine gute Betriebstemperatur.

Doch Lexar hat hier einfach mitgedacht und die korrekten Maße gewählt. Die Thor Z-Serie kommt daher mit einem extrem cleanen, sandgestrahlten Aluminium-Kühlkörper, der nur schlanke 39 Millimeter hoch ist.

Das garantiert euch maximale Kompatibilität mit fast jedem Setup auf dem Markt. Obendrein hat das noch einen weiteren Vorteil: Diese Alu-Panzerung sieht nicht nur schick aus, sondern hält euren Arbeitsspeicher auch bei stundenlangen Raid-Sessions auf perfekten Temperaturen.

Volle Stabilität, wenn es drauf ankommt

Um Zuverlässigkeit sowie Stabilität zu garantieren, arbeitet der Lexar-Speicher mit einer integrierten Fehlerkorrektur (On-Die ECC) und einem smarten Power-Management (PMIC).

Was das bedeutet: Der RAM geht effizient mit Strom um und bügelt winzige Datenfehler direkt intern aus, bevor euer Spiel überhaupt ins Stottern kommt. So bekommt ihr ein echtes Sorglos-Paket für euer System.

All dies, zusammen mit dem aktuellen Rabatt im Amazon spring Sale, machen den Lexar Thor Z DDR5 Arbeitsspeicher zu einem echten No-Brainer!

