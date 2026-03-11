Legendäres LEGO D&D Set inklusive spielbarer Kampagne jetzt im Amazon Spring Sale erbeuten!

Packt eure Würfel weg und macht Platz auf dem Spieltisch. Oder besser gesagt, im Regal! Denn das legendäre LEGO Ideas Set 21348 „Dungeons & Dragons: Die Sage vom Roten Drachen“ ist gerade unschlagbar günstig zu haben!

Dungeons & Dragons (D&D) ist nach wie vor das beliebteste TTRPG und für viele Spieler sogar ein Synonym für das ganze Genre. Kein Wunder, war das Spiel doch der Wegbereiter für nicht nur quasi jedes nachfolgende Rollenspielsystem als auch Inspiration und Quelle von zahlreichen Computerspielen und anderen Werken.

Daher gibt’s freilich auch ein detailliertes LEGO-Set dazu. Die “Sage vom Roten Drachen” bietet euch die geballte D&D-Ladung mit zahlreichen liebevoll gestalteten Details und ikonischen D&D-Inhalten, die eigentlich jeder Spieler und Spielleiter im Regal haben sollte.

Mehr zum Thema Natural 20 beim Sale gewürfelt: Alle drei D&D 2024 Regelwerke auf Deutsch jetzt massiv im Preis gefallen! von Jürgen Horn

Mehr geile Deals zu D&D und der heißen Konkurrenz

Wenn ihr neu in D&D einsteigen wollt, cooles Zubehör, wie einen schicken Würfelturm, ein “echtes” Zauberbuch sucht oder gleich die – meiner Meinung nach überlegene – Konkurrenz mit Daggerheart kennenlernen wollt: Im Spring Sale bei Amazon gibt’s all das gerade zum Schnäppchenpreis!

Roter Drache, Beholder und sogar ein Eulenbär! Das sind die Inhalte des Sets!

Mit über 3.700 Teilen, ikonischen Monstern wie dem Eulenbären und einer Taverne (der klassische Start der meisten D&D-Kampagnen), die vor Details nur so strotzt, ist das Set das absolute Highlight für jeden Fan von Dungeons and Dragons.

Dieses Set steckt voller nerdiger Details!

Eure perfekte Party: Von Helden, Beholdern und Eulenbären

Was wäre ein Abenteuer ohne die richtige Gruppe? Dieses Set liefert euch eine komplette, typische D&D-Helden-Party. Vom Elfenzauberer über den Zwergenkleriker bis hin zum Drachengeborenen Alax Jadeschuppe.

Könnt ihr alle hier gezeigten Monster und Helden identifizieren?

Doch die Taverne ist nicht nur der Startpunkt des Abenteuers, es geht gleich richtig los! In den Winkeln des Modells lauern nicht nur Fallen, sondern auch ikonische Monster wie der gefürchtete Beholder und ein mächtiger (und irgendwie auch niedlicher) Eulenbär. Jede Minifigur sprüht vor Liebe zum Detail und lässt das Herz jedes Rollenspielers höher schlagen.

Episches Bauwerk: Zunderheuler und die Geheimnisse der Taverne

Das Set ist vielseitig. Herz ist die detailverliebt gestaltete Taverne mit abnehmbarem Dach, ein mysteriöser Turm und ein tiefes Verlies dazu. Das dominierende Prunkstück ist jedoch Zunderheuler, der gewaltige Rote Drache, der sich majestätisch um den Turm schlingt.

Viele liebevolle Details warten auf euch.

Überall im Set sind dazu noch clevere Easter Eggs und magische Items versteckt. So können auch erfahrene D&D-Nerds lange vor dem Modell stehen und nach versteckten Goodies suchen.

Mehr als nur Deko: Die exklusive, spielbare D&D-Kampagne zum Set

Ihr fragt euch, was wohl die Story hinter der Taverne mit dem Drachen ist und wer die finstere Gestalt oben im Turm wohl sein mag? Dann freut euch, denn in Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast wurde eine eigene, spielbare D&D-Kampagne zum Set entworfen, die ihr euch herunterladen könnt.

Geniale IDee für Teams: Baut das Set einfach zu viert auf!

Das Modell dient dabei obendrein als euer 3D-Spielfeld. Dank der vier beiliegenden Bauanleitungen könnt ihr das Set sogar gleichzeitig im Koop mit eurer gesamten Pen-&-Paper-Runde aufbauen.

Worauf wartet ihr also noch? Dieses Lego-Set müsst ihr einfach haben!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.