Das beste Kinder-Tablet, das ich kenne, ist gerade richtig günstig!

Tablets für Kinder sind keine reinen Spielereien mehr, sondern gleich in vielfacher Hinsicht nützlich. Zum einen gibt’s zahlreiche durchdachte Lern-Apps, die schon im Vorschulalter nützliche Fähigkeiten vermitteln und dann sind die Dinger einfach optimal, wenn man bei langen Zug- und Autofahrten oder beim Warten auf das Essen im Restaurant die lieben Kleinen einfach eine Zeit beschäftigt wissen will.

Doch was für ein Gerät passt optimal? Welche Tablets sind leistungsstark, kindersicher, kompatibel mit den gängigen Apps und robust genug, um nicht beim ersten Sturz in Stücke zu zerspringen?

Ich habe das Tablet Fire HD 10 Kids Pro von Amazon selbst für meinen 7 Jahre alten Sohn im Einsatz und kann euch sagen: Zwischen mächtiger Kindersicherung und Full-HD-Power ist es der ideale Begleiter für Schule und Freizeit gleichermaßen. Hier erfahrt ihr, warum sich der Deal jetzt im Spring Sale richtig lohnt.

Top-Lern-Apps zum Fire HD 10 Kids Pro

Der Hauptgrund, warum ich mir damals das Fire HD Kids Pro geholt habe, waren übrigens die nützlichen Lern-Apps von Edurino. Die gibt’s praktischerweise auch gerade im Spring Sale bei Amazon deutlich günstiger!

Mehr als nur ein Spielzeug: Das Fire HD 10 Kids Pro im Überblick

Das wichtigste vorweg: Das Fire HD 10 Kids Pro ist kein abgespecktes Pseudo-Tablet, das nur eine Handvoll vorinstallierter Apps enthält und nicht erweitert werden kann. Vielmehr bekommt ihr ein vollständiges Android-Gerät, das ihr auf Wunsch auch ohne Kindersicherung als ganz reguläres Tablet nutzen könnt.

Kompakt, robust und leistungsstark: Das Fire HD 10 Kids Pro.

Der bereits vorinstallierte Kindermodus enthält nur eine kindgerechte Aufmachung, eine Sicherung gegen freies Installieren von weiteren Inhalten und einen Content-Filter, damit die Kids nur das sehen und nutzen, was ihr für sie angemessen haltet.

Dazu kommen aber noch weitere Features, die es optimal für alle Kinder im Schul- und Vorschulalter machen.

Keine Angst vor Displaybruch: Die 2-Jahre-Sorglos-Garantie

Noch bevor wir über Hardware-Leistung und Apps reden, hier das wichtigste Merkmal eines Kinder-Tablets: Denn Kinder sind wild, spielen oft rau und passen nicht immer gut auf ihre Sachen auf. Daher muss ein solches Gerät extremen Belastungen standhalten und das tut das Fire HD 10 Kids Pro dank der mitgelieferten robusten Schutzhülle schonmal gut.

Mit der 2-Jahres-Garantie seid ihr auch vor Schäden sicher.

Mein Sohn hat es schon mehrfach runterfallen lassen und es ist nie etwas passiert. Doch selbst wenn der Super-GAU eintreten sollte und das Display splittert:Ihr bekommt beim Kauf eine 2-Jahre-Sorglos-Garantie.

Wenn das Gerät dennoch kaputt geht, schickt ihr es einfach ein und bekommt kostenlos Ersatz. Es ist quasi die Vollkasko-Versicherung für euren Geldbeutel. Aber glaubt mir, das Ding ist echt robust, bisher musste ich diesen Service noch nicht nutzen!

Brillantes Full-HD-Display & satte Performance für kleine Gamer

Wie schon erwähnt: Das Fire HD 10 Kids Pro ist kein Billo-Tablet, das irgendwelche matschigen Texturen und flackernde Bilder ausspuckt. Das 10,1-Zoll-Display mit 1080p Full HD liefert vielmehr ein gestochen scharfes Bild für Filme und Spiele gleichermaßen.

Dank 3 GB RAM und einem Prozessor, der 25 % schneller ist als beim Vorgängermodell, ruckelt hier nichts. Egal, ob die Kids in Roblox unterwegs sind oder ihre Lieblingsserie streamen. So gönnt ihr euren Kindern gleich von Beginn an angemessene Technik und keine lahmen Ersatzprodukte.

Volle Kontrolle: Zocken erst nach den Hausaufgaben

Das für mich als Vater wichtigste Feature ist aber das Amazon Eltern Dashboard. Denn freilich ist unbegrenztes Gucken und Zocken am Tablet keine gute Idee und definitiv nicht empfehlenswert.

Beim Fire 10 HD Kids Pro müsst ihr aber nicht ewig daneben sitzen, um den Medienkonsum der Kids zu überwachen. Ihr legt ganz einfach im Dashboard fest, wie lange das Tablet am Tag genutzt werden darf oder wann Schlafenszeit oder Zeit für Hausaufgaben ist. Das erspart auch die täglichen Debatten um “noch 5 Minuten”, denn das Tablet geht dann einfach nicht. Punkt!

Besonders clever: Ihr könnt Lernziele definieren. Das Tablet schaltet Unterhaltungs-Apps erst dann frei, wenn vorher z.B. 30 Minuten in einer Lern-App gelesen oder gerechnet wurde. So wird das Tablet zum Motivator statt zum Zankapfel.

Ein ganzes Jahr Content-Flatrate & Akku-Power für die Langstrecke

All diese Features sind schon der Hammer, aber es kommt noch besser: Beim Kauf ist nämlich ein Jahr Amazon Kids+ inklusive. Das ist quasi das „All-you-can-eat“-Buffet für Kinder-Content auf Amazon: Tausende Bücher, Hörspiele, Filme und Spiele von Top-Marken wie LEGO, Disney und Marvel sind komplett werbefrei mit dabei.

Der Akku hält auch auf langen Reisen durch.

Damit der Spaß nicht mitten auf der Autobahn endet, hält der Akku bis zu 13 Stunden durch. Wirklich! Ich habe das Ding quasi jeden Tag im Einsatz und es hält echt tagelang ohne Pause.

Und falls der Platz für heruntergeladene Filme knapp wird, weil man eine Mammut-Fahrt zum Gardasee und dergleichen vor hat? Kein Problem, denn der 32 GB Speicher lässt sich per microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern. Da bekommt ihr sämtliche Folgen von Paw Patrol und Co drauf!

Holt euch also dieses wirklich starke und kindersichere Tablet noch heute bei Amazon Spring Sale zum unschlagbar günstigen Preis!

