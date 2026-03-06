19 programmierbare Tasten! Mit dieser Razer-Maus verwandelt ihr euren Daumen in eine unaufhaltsame Makro-Maschine!

Eine bekannte und gefürchtete Situation: Der Boss-Fight geht in die heiße Phase, die Mechaniken werden hektisch und plötzlich verheddert ihr euch in euren eigenen Keybindings auf der Tastatur. Und wenn man seinen wichtigsten Heilskill mit dem Escape-Button verwechselt oder als Tank den falschen Spott wählt, ist das meist das Ende des aktuellen Try.

Doch damit ist Schluss, wenn ihr die richtige Maus habt! Ich habe über die Jahre unzählige Mäuse über mein Pad geschubst, aber wenn es um MMOs geht, führt für mich kaum ein Weg an der Razer Naga vorbei.

Und gerade jetzt gibt es die Razer Naga V2 HyperSpeed bei MediaMarkt im Angebot. Dieses Gerät wird euer Gameplay nachhaltig verändern. Mit satten 19 (!) programmierbaren Tasten habt ihr eure komplette Rotation, eure Cooldowns und – wenn ihr wollt – sogar den Mount-Beschwörungs-Button direkt unter eurem rechten Daumen.

Bei MediaMarkt bekommt ihr hier gerade ein Profi-Werkzeug zum absolut fairen Preis.

Warum die Razer Naga V2 HyperSpeed die optimale Wahl für MMOS – und alles andere – ist

Ich habe in meiner Laufbahn schon viele “Gamer-Mäuse” gesehen, die zwar bunt leuchten, aber im harten Raid-Alltag keinen großen Mehrwert gaben. Die Naga V2 HyperSpeed ist anders. Sie verzichtet auf unnötigen Schnickschnack und konzentriert sich stattdessen auf das, was wir MMO-Spieler wirklich brauchen: Präzision, massenhaft Tasten und optimale Zuverlässigkeit.

19+1 Gründe für euren Sieg: Die Seitentasten

Das Herzstück dieser Maus ist zweifellos das Tastenfeld an der Seite. Sobald ihr euch einmal daran gewöhnt habt, eure komplette Skill-Leiste mit dem Daumen zu bedienen, wollt ihr nie wieder zurück zur Tastatur-Akrobatik.

Mit insgesamt 19 programmierbaren Bedienelementen legt ihr euch Heiltränke, Unterbrechungs-Fähigkeiten und eure ultimative Combo so zurecht, dass ihr blind reagieren könnt. Das spart im Kampf wertvolle Millisekunden, die oft über Wipe oder Kill entscheiden.

Das klappt besonders gut bei MMOs wie World of Warcraft, aber funktioniert auch bei Shootern, MOBAs und allen anderen Spielen, die mehr als zwei Tasten brauchen.

HyperSpeed Wireless: Keine Verzögerung, kein Kabelsalat

Die Naga V2 HyperSpeed trägt ihren Namen nicht einfach so! Dank der HyperSpeed Wireless-Technologie ist sie auch wirklich verdammt schnell. Man merkt quasi keinen Unterschied mehr zu kabelgebundenen Modellen.

Und das Beste? Ihr habt volle Bewegungsfreiheit auf dem Schreibtisch. Dank der extremen Energieeffizienz hält die Maus bis zu 400 Stunden durch. Das reicht für Monate (!) voller epischer Abenteuer, ohne dass ihr mitten im Kampf stehen bleibt.

Präzision, die sitzt: der Focus Pro 30K Sensor

Doch was nützen euch die besten Skills, wenn der Cursor herumeiert? Doch keine Sorge, Razer hat hier den starken optischen Focus Pro 30K Sensor verbaut. Egal, ob ihr auf einem Stoffpad oder direkt auf dem Holztisch spielt, das Tracking ist extrem präzise.

Zusammen mit dem HyperScroll-Mausrad, das ihr je nach Vorliebe taktil oder frei drehend einstellen könnt, bekommt ihr ein haptisches Feedback, das sich wirklich hochwertig anfühlt.

Mein Fazit: Das Upgrade, das ihr euch und eurem Daumen schuldet

Wenn ihr es leid seid, bei komplexen Rotationen über eure eigenen Finger zu stolpern, dann ist die Razer Naga V2 HyperSpeed genau das Tool, das euch gefehlt hat. Für mich persönlich ist sie der Goldstandard für MMOs: Sie ist zuverlässig, extrem vielseitig und dank der aktuellen Aktion bei MediaMarkt auch noch richtig erschwinglich.

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.