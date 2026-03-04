Viel günstiger als Pro und fast genauso gut: Razer Blackshark V3 jetzt zum Tiefstpreis schnappen

Das Blackshark V3 ist die leicht abgespeckte Mittelklasseversion von Razers gleichnamigen Pro-Headset und deutlich günstiger.

Das hochgelobte High-End-Headset Razer Blackshark V3 Pro hatte jüngst ein neues Preistief erreicht, war damit aber immer noch recht teuer. Jetzt gibt es auch das bei der Ausstattung kaum nachstehende Blackshark V3 (ohne Pro) bei Amazon um 28 Prozent reduziert zum bisherigen Tiefstpreis.

Der größte Unterschied zum rund 100 Euro teureren Pro-Topmodell ist beim Razer Blackshark V3 der Verzicht auf aktive Geräuschunterdrückung (ANC), was man zu Hause aber eh kaum benötigt, sofern man sich dort nicht gerade in einer sehr lauten Umgebung befindet.

Ansonsten gibt es auch beim Blackshark V3 Razers TriForce-Titanium-50-mm-Treiber der 2. Generation für satten, präzisen und kompetitiven Sound. Ebenfalls mit dabei ist HyperSpeed Wireless Gen 2, die die schnellste kabellose Technologie für geringe Latenzen bis 10 ms verspricht.

Neben dem dazugehörigen Adapter lässt sich das Headset aber auch per Bluetooth oder Kabel nutzen. Zu den weiteren Features gehören Razers abnehmbares HyperClear-Super-Breitband-Mikrofon (9,9 mm), THX Spatial Audio und virtueller 7.1.4-Surround-Sound sowie abgestimmte FPS-Profile und ein individuell anpassbarer Equalizer. Alle Details findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Headset Razer Blackshark V3 für nur 122,99 Euro statt 169,99 Euro bei Amazon

Rezensionen und Test zum Gaming-Headset: So gut ist das Razer Blackshark V3

Nicht nur in den Amazon-Rezensionen zum Blackshark V3 kommt das Gaming-Headset fast immer gut weg, auch im Fachtest, unter anderem bei GamesRadar, gab es mit 4,5 von 5 Sternen eine sehr gute Testwertung.

Das Razer BlackShark V3 ist ein großartig klingendes Mittelklasse-Modell aus einer bereits beeindruckenden Headset-Reihe und vereint die wichtigsten Funktionen der V3 Pro-Reihe, von den bassstarken 50-mm-Audiotreibern bis hin zur HyperSpeed Wireless Gen 2-Funkverbindung, in einem preisgünstigen Mittelklasse-Headset-Paket. GamesRadar

Pro hervorragender Klang dank 50-mm-Treibern der 2. Generation

bequeme Sportswave-Ohrpolster

gleichzeitige Bluetooth- und 2,4-GHz-Audioübertragung

einfach zu bedienende, integrierte Bedienelemente

Unterstützung für THX Spatial Audio

hochwertiges abnehmbares Mikrofon

leichter als das ältere Modell V2 Pro Contra nur zwei Farboptionen (Weiß oder Schwarz)

HyperSpeed-Dongle erfordert langes Kabel für Einrichtung

kein ANC

