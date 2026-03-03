Ihr wollt endlich mit Warhammer 40.000 loslegen? Dann sind diese Startersets der optimale Einstieg!

Ihr habt unzählige Stunden in Space Marine 2 verbracht und kennt unzählige Arten, wie man Tyraniden mit Bolter, Kettenschwert und zahlreichen weiteren Kriegsgeräten zu Hackfleisch verarbeitet?

Aber so langsam fragt ihr euch, wie es denn wäre, in dieses schaurig-faszinierende Universum noch tiefer einzutauchen und endlich mal dieses Tabletop-Spiel auszuprobieren, aus dem Space Marine 2 und zahlreiche weitere Warhammer-Games entstanden sind?

Dann sucht nicht länger, denn hier findet ihr zwei starke Angebote, mit denen ihr auf einen Schlag eine Vielzahl von detaillierten Figuren samt Regeln, Zubehör und sogar den passenden Farben bekommt!

Damit könnt ihr sofort loslegen und endlich die volle Warhammer-Dröhnung genießen!

Space Marines gegen Tyraniden – Zusammen mit Farben und Terrain!

Ein großes Vorurteil vermisst vielen den Start in das Tabletop-Hobby: Es sei “zu teuer”, “zu kompliziert” oder man könne halt “nicht malen”. Die Ausreden sind so zahlreich wie Tyranidenwellen im Sturmangriff. Doch genau hier leisten die folgenden Angebote Abhilfe.

Im ultimativen Starterset bekommt ihr massig Tyraniden!

Wir haben für euch zwei Pakete herausgesucht, die den Einstieg so einfach machen wie ein Tutorial-Level. Egal, ob ihr nur mal kurz in die Welt der Miniaturen reinschnuppern wollt oder direkt als Befehlshaber eure erste Armee ins Feld führen möchtet:

Diese Starter-Sets nehmen euch an die Hand und sparen euch dabei auch noch ordentlich Geld.

Option 1: Das Einführungsset – Der perfekte „Quickstart“ inklusive Farben

Dieses Set ist für alle, die noch nie eine Miniatur bemalt haben und erst einmal wissen wollen, ob ihnen das haptische Handwerk von Bemalen und Figurenbasteln überhaupt liegt.

Hier gibt’s neben Figuren auch Farben, Pinsel und eine nützliche Zange!

Das alles bekommt ihr hier:

Die Figuren: 16 „Push-Fit“-Miniaturen (5 Infernus Marines, 10 Termaganten und einen Absorber-Schwarm). Das Beste daran: Ihr braucht keinen Kleber! Die Teile werden einfach zusammengesteckt.

16 „Push-Fit“-Miniaturen (5 Infernus Marines, 10 Termaganten und einen Absorber-Schwarm). Das Beste daran: Ihr braucht keinen Kleber! Die Teile werden einfach zusammengesteckt. Die Extras: Ihr bekommt dazu 6 Würfel, ein Lineal zur Entfernungsmessung und ein doppelseitiges Spielfeld aus Pappe. Außerdem sind die Grundregeln dabei, so dass ihr gleich kleine Gefechte spielen könnt.

Ihr bekommt dazu 6 Würfel, ein Lineal zur Entfernungsmessung und ein doppelseitiges Spielfeld aus Pappe. Außerdem sind die Grundregeln dabei, so dass ihr gleich kleine Gefechte spielen könnt. Das Handwerkszeug: Enthalten sind ein Seitenschneider und ein Pinsel.

Enthalten sind ein Seitenschneider und ein Pinsel. Die Farben: 5 Fläschchen der hochwertigen Citadel-Farben sind mit dabei. Damit verpasst ihr euren Kriegern direkt den ikonischen Look der Ultramarines oder den ekligen Alien-Look der Tyraniden.

5 Fläschchen der hochwertigen Citadel-Farben sind mit dabei. Damit verpasst ihr euren Kriegern direkt den ikonischen Look der Ultramarines oder den ekligen Alien-Look der Tyraniden. Für wen geeignet? Einsteiger ins Hobby, die ein Rundum-Sorglos-Paket zum Reinschnuppern suchen.

Würfel, ein Entfernungsmesser und ein Spielplan sind auch dabei.

Option 2: Das ultimative Starterset – Euer Ticket direkt ins „Endgame“

Wer weiß, dass er nicht nur das Spiel ausprobieren, sondern gleich richtige Schlachten schlagen will, greift zum ultimativen Starterset.

Mit diesem Gesamtpaket lassen sich größere Gefechte austragen.

Hier bekommt ihr kein Tutorial, sondern das volle Programm mit je einer ansehnlichen Streitmacht der Ultramarines sowie der Tyraniden.

Die Figuren: Ihr erhaltet zwei vollständige Trupps (Space Marines und Tyraniden). Das sind insgesamt 38 zusammensteckbare (auch hier ist kein Kleber nötig) Plastikminiaturen, mit denen ihr sofort richtig große Gefechte austragen könnt. Insgesamt bekommt ihr 11 Space Marines (1 Captain in Terminatorrüstung, 5 Terminatoren und 5 Infernus Marines) sowie 27 Tyraniden (1 Geflügelter Alphakrieger, 1 Psychophage, 3 Springteufel, 2 Absorberschwärme und 20 Termaganten)

Ihr erhaltet zwei vollständige Trupps (Space Marines und Tyraniden). Das sind insgesamt 38 zusammensteckbare (auch hier ist kein Kleber nötig) Plastikminiaturen, mit denen ihr sofort richtig große Gefechte austragen könnt. Insgesamt bekommt ihr 11 Space Marines (1 Captain in Terminatorrüstung, 5 Terminatoren und 5 Infernus Marines) sowie 27 Tyraniden (1 Geflügelter Alphakrieger, 1 Psychophage, 3 Springteufel, 2 Absorberschwärme und 20 Termaganten) Das Terrain: Im Gegensatz zum kleinen Set ist hier echtes, also dreidimensionales Gelände enthalten. Das sieht auf dem Tisch nicht nur besser aus, sondern ist auch noch taktisch relevant.

Im Gegensatz zum kleinen Set ist hier echtes, also dreidimensionales Gelände enthalten. Das sieht auf dem Tisch nicht nur besser aus, sondern ist auch noch taktisch relevant. Das Regelwerk: Ihr bekommt das dicke Hardcover-Handbuch mit allen Regeln, die ihr für eure Schlachten braucht.

Ihr bekommt das dicke Hardcover-Handbuch mit allen Regeln, die ihr für eure Schlachten braucht. Das Zubehör: Ihr bekommt noch einen beidseitig bedruckten Spielplan sowie 2x Entfernungsmesser und 10 sechsseitige Würfel.

Ihr bekommt noch einen beidseitig bedruckten Spielplan sowie 2x Entfernungsmesser und 10 sechsseitige Würfel. Für wen geeignet? Ambitionierte Einsteiger, die direkt mit Freunden zocken wollen.

Die tapferen Ultramarines sind zwar wenige, aber dafür absolut überlegen!

Wer einfach gleich mit genug Farben, Figuren und Zubehör loslegen will, kauft sich einfach beide Sets! Dann habt ihr mehr als genug Miniaturen und drumherum, um viele Stunden Spaß in der grimmigen Welt von Warhammer 40.000 zu haben!

