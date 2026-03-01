240 Hertz für 89 Euro: So günstig bekommt ihr sonst keinen so schnellen Gaming-Monitor

Wenn ihr einen schnellen Gaming-Monitor möglichst günstig wollt, schaut euch dieses Display von Lenovo näher an.

Performante Gaming-Displays ab 240 Hertz tummeln sich normalerweise erst im Preisbereich oberhalb von 100 Euro. Doch im Amazon-Angebot bekommt ihr einen solch schnellen Monitor in Form des Lenovo Legion 24-10 aktuell um 26 Prozent reduziert schon für 89 Euro.

So günstig gab es das erst im Herbst letzten Jahres erschienene Modell bisher noch nicht. Es handelt sich darüber hinaus auch um den derzeit günstigsten Gaming-Monitor mit dieser hohen Bildwiederholfrequenz überhaupt.

Das bietet der günstige Gaming-Monitor mit 240 Hertz

Das 23,8 Zoll große Full-HD-IPS-Display soll sich besonders für schnelle E-Sport-Titel eignen. Passend dazu gibt es neben den 240 Hz auch eine niedrige Reaktionszeit von 0,5 Millisekunden (MPRT). Ebenfalls mit an Bord sind AMD FreeSync Premium und VESA Adaptive Sync zur Bildsynchronisierung gegen synchronisierungsbedingte Bildreißer und -stottern.

Doch der Monitor soll nicht nur schnell laufen, sondern auch mit einer breiten Farbabdeckung von 99 Prozent sRGB und einem Farbzonenverhältnis von 118 Prozent sRGB punkten. Mit dabei ist zudem HDR10-Unterstützung, von der man bei einer Helligkeit von 300 cd/m² allerdings nicht zu viel erwarten sollte.

Derweil wird auch anschlussseitig mit zwei HDMI 2.1-Anschlüssen, einmal DisplayPort 1.4 und 3,5-mm-Audioausgang für den Preis einiges geboten. Ebenfalls ungewöhnlich in der Preisklasse ist der vielseitige Standfuß, der sich in Sachen Neigung, Höhe, Schwenk und Pivot verstellen lässt. Obendrein gibt es drei Jahre Garantie. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Monitor Lenovo Legion 24-10 für nur 89 Euro statt 120,73 Euro UVP bei Amazon

Fachtests zum Lenovo Legion 24-10 sind im Netz Mangelware, doch die Amazon-Rezensionen fallen durchschnittlich mit 4,3 von 5 Sternen fast durchweg gut aus. Auch in einer Diskussion auf Reddit findet das Modell durchaus Anklang.

Ich hab diesen Monitor & war überrascht, wie gut der für den Preis war, ich hab £130 dafür bezahlt. Nutze ihn als meinen Haupt-Gaming-Bildschirm & finde, das Bild sieht super aus bei höherer Helligkeit mit Game-Modus auf Standard, Schärfe auf 75, & Overdrive-Level auf 2. Level 3 sah bei 240 Hz etwas besser aus, aber es gab mehr Ghosting bei niedrigeren FPS, falls das für dich wichtig ist. Das HDR10 scheint auch in Spielen, die es unterstützen, ziemlich verdammt gut auszusehen, außerdem scheint G-Sync gut zu funktionieren. DealerJumpy6047

