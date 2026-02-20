Premium-Staubsauger zum fairen Preis: Warum der Roborock H60 Hub Ultra jeden Cent wert ist

Man kennt das Problem: Auf dem Weg zum Zocken bemerkt ihr ihr Krümel unterm Tisch, eine freche Staubmaus beim Sofa oder Spinnweben in der Ecke. Aber der Raid geht gleich los und jetzt noch umständlich den Staubsauger aus der Abstellkammer holen, einstecken und gestresst herumsaugen? Da bleibt der Dreck dann meistens weiter unbeachtet und die Wohnung wird immer ungemütlicher.

Hier schafft ein Akku-Sauger Abhilfe, doch oft sind auch teure Geräte am Ende eine Enttäuschung, wenn der Akku nach 20 Minuten schlapp macht oder die Saugleistung selbst auf maximaler Power sichtbar Dreck zurücklässt und vor dem Staub schlicht kapituliert.

Doch das alles muss nicht sein, wenn ihr den richtigen Akku-Sauger wählt. Solch ein richtiges Modell mit Top-Preis-Leistungsverhältnis und einem genialen Extra-Feature ist der Roborock H60 Hub Ultra!

Top-Leistung, Super-Akku und ein geniales Feature, auf das ihr nie wieder verzichten wollt!

Die folgenden Features sind allesamt überzeugende Argumente für den Roborock H60 Hub Ultra. Doch schauen wir uns die Vorteile des Saugers mal im Detail an.

Power statt Frust: 210 AW lassen Staubmäusen keine Chance

Das Vorurteil, dass Akkusauger schwere Ungetüme sind, die kaum die Snack-Brösel vom letzten Netflix-Binge-Watching vom Teppich fegen, wird beim Roborock H60 Hub Ultra definitiv nicht bedient.

Der Roborock H60 Hub Ultra saugt nicht nur mit großer Macht, er erleuchtet auch jedes Staubkorn präzise mit seinem praktischen LED-Licht.

Denn mit 210 AW Saugleistung pflügt der Roborock H60 Hub Ultra durch Staubmäuse, Krümel und Spinnweben wie ein dicker Blauwal durch ein Planktonfeld! Ihr müsst also nicht zigmal über dieselbe Stelle fahren, nur um dann frustriert immer noch hartnäckigen Deck zu erspähen. Diese Power kann sich also mit jedem kabelgebundenen Sauger messen und ihr müsst keine Einbußen in Kauf nehmen.

Damit ihr möglichst ökonomisch vorgehen könnt, gibt’s auch drei einstellbare Saugstufen. Deren Power geht von »nur mal schnell ein paar Fussel weg machen« zu »Oh shit, mir ist gerade der Müllbeutel voller Katzenstreu im Gang geplatzt«.

Besonders cool: Dank einer am Saugkopf integrierten LED-Leuchte seht ihr den Staub extra gut und euch entgeht kein Körnchen Dreck mehr, selbst bei schlechtem Licht, wenn ihr um 23 Uhr noch schnell was saugen müsst.

Und dank Tierhaarbürste könnt ihr auch eurer extra-flauschigen Perserkatze problemlos hinterher saugen, ohne dass der Saugkopf in die Knie geht.

Die Kapazität: Über eine Stunde Saugspaß!

Wer beim Kauf eines Akkusaugers das erstbeste Billo-Modell nimmt, erlebt oft eine böse Überraschung: Selbst wenn die Leistung ok ist, macht der Akku nach 20 Minuten die Biege und ihr steht in einer Wohnung, die an einem Ende sauber und am anderen noch eine Staubhölle ist.

Saugen, bis zum Schluss! Mit bis zu 90 Minuten Akkukapazität habt ihr genug Saft für den großen Frühjahrsputz!

Doch auch an dieser Front steht der Roborock H60 Hub Ultra wie ein Fels in der Brandung. Denn sein abnehmbarer Akku hat eine Kapazität von bis zu 90 Minuten, wobei das freilich von der Saugleistung abhängt. Doch selbst unter Volllast und im Kampf gegen die schlimmsten Staubnester hält der Saft lange genug, um in der durchschnittlichen Wohnfläche alles sauber zu bekommen.

Da ihr den Akku – wie schon erwähnt – abnehmen könnt und er nicht fest verbaut ist, kann er auch einfach ersetzt werden. Das erhöht den Lebenszyklus des ganzen Geräts erheblich!

Das einzigartige Highlight: Nie wieder Staubwolken beim Reinigen!

Ein großer Nachteil von fast allen Akkusaugern ist, dass sie keinen extra Staubbeutel haben. Man öffnet das Gerät irgendwie und muss dann händisch den Inhalt in den Mülleimer entleeren.

Das spezielle Feature des Roborock H60 Hub Ultra: Der Hub ist auch gleichzeitig ein abgeschlossener Auffangbehälter für den Dreck. Die Top-Wahl für alle Allergiker.

Ich spreche da sicherlich jedem von euch aus der Seele, denn ich hasse es einfach, nach dem großen Hausputz diesen elenden Staubbehälter zu leeren und sich dann der ganze Dreck, loses Katzenstreu und der entsprechende Mief schön in der Wohnung verteilt.

Vor allem, wenn ich dann eigentlich gleich wieder mit dem Saugen anfangen kann. Wer dann obendrein noch Allergiker ist, hat zusätzlich noch ganz andere Probleme.

Doch offenbar haben die cleveren Konstrukteure bei Roborock ebenfalls die Schnauze wortwörtlich voll von diesem Problem und eine clevere Lösung ersonnen. Denn hier kommt das »Hub« im Produktnamen des Roborock H60 Hub Ultra ins Spiel.

Dieser »Hub« ist ein echtes Hygiene-Upgrade und eine Art Docking-Station, in welcher der Sauger nicht nur geladen wird, sondern auch automatisch den Staubbehälter in einen integrierten Sack entleert.

Diesen wiederum holt ihr, sofern er voll ist, einfach bequem und ohne zu stauben oder zu müffeln aus dem Hub, macht ihn zu und ab damit in die Tonne.

Da staubt nix, da stinkt nix und da geht auch nix daneben!

Fazit: Roborock rockt!

Mit dem Roborock H60 Hub Ultra bekommt ihr einen erstklassigen und leistungsstarken Akkusauger, mit dem ihr garantiert nie wieder eurem alten, klobigen Kabelsauger nachtrauert.

Mit verschiedenen Extra-Aufsätzen sind auch präzise Feinarbeiten kein Problem.

Er saugt wie ein sprichwörtlicher Staubteufel, er packt dank Tierhaarbürste und verschiedenen Aufsätzen jede Art von Dreck und Oberfläche und leuchtet auch noch den Staub extra aus.

Doch das wahre Highlight des Geräts ist die Docking-Station mit dem Staubbeutel. Das alles macht den Roborock H60 Hub Ultra zu einem wirklich starken Gerät, das obendrein gerade bei MediaMarkt aktuell zum Sonderpreis zu haben ist.

Wer also keine Lust mehr auf Staubwolken und Kabelsalat hat, sollte beim aktuellen MediaMarkt-Preis nicht zu lange warten, denn die Ultra-Modelle von Roborock sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.