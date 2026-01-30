Mit unseren Guides levelt ihr euer Häuschen zur AAA-Immobilie, knackt alle Dungeons sowie Weltbosse und bastelt sogar ein imposantes Papercraft-Haus für euer Regal.

Sehnsüchtig erwartet, jetzt endlich da: Mit der Midnight-Erweiterung kehrt in World of Warcraft das heißersehnte Housing ein. Also die Möglichkeit für Spieler, sich eine eigene Bude zu kaufen und vor allem auch nach Belieben einzurichten. Das ist aber nur eine der vielen Neuerungen in World of Warcraft: Midnight, die wir in unserem neuen MMO-Sonderheft haarklein durchleuchten.

Auf gute Nachbarschaft!

Es ist fast wie im richtigen Leben: Der Kauf eines Eigenheims ist auch in World of Warcraft ein großes Ding! Und dann fängt der Spaß erst an, denn natürlich soll die neue Bleibe geschmackvoll und praktisch eingerichtet sein. Bei all dem helfen die detaillierten Housing-Guides in unserem Sonderheft. Mit uns findet ihr den perfekten Standort, pflegt beste nachbarschaftliche Beziehungen und levelt euer Häuschen zu einer echten AAA-Immobilie.

Damit das Schmuckstück richtig gemütlich wird, braucht es eine stilvolle Einrichtung und Dekoration. Beides ist nicht immer leicht zu finden und schon gar nicht einfach zu bekommen. Wir widmen deshalb eine Seite unseres XXL-Posters allein diesem Thema. In einer gigantischen (aber geordneten) Tabelle findet ihr weit über hundert Deko-Dealer, Infos zu ihrem Angebot und wie ihr an besonders heiße Ware kommt. Auf der anderen Seite des Posters gibt’s wie gewohnt ein schickes WoW-Artwork, logisch.

Das eigene Heim für euer Spielzimmer!

Deutlich greifbarer als das virtuelle Haus im Spiel ist unser exklusives Papercraft-Haus, das wir dem Heft als Bausatz beilegen. Aus liebevoll gestalteten Teilen bastelt ihr nach einer detaillierten Anleitung ein imposantes Spielerhaus.

Mit 20×18 cm Grundfläche ist das Modell ordentlich groß und ist eine Zierde für das Regal eines jeden WoW-Abenteurers!

Bosse hassen dieses Heft

Natürlich vergessen wir vor lauter Häuslebauen nicht den Rest des Spiels. In diesem Sonderheft findet ihr auch sonst alles Wissenswerte zur neuen Erweiterung Midnight. Wir helfen bei Skillungen, Crafting, neuen Mounts & Pets, Flugglyphen, dem neuen Beute-System usw. Mit unseren Instanzen-Guides knackt ihr alle Dungeons und die Weltbosse. Kurz: Wer Midnight spielt, kann auf dieses Heft nicht verzichten.

Unser großes GameStar-Sonderheft zu World of Warcraft: Midnight bietet euch das volle Infopaket zum MMO-Schwergewicht. Unter anderem bekommt ihr:

148 Seiten zu Blizzards Online-Rollenspiel-Hit

Housing-Ratgeber für alle Fragen rund ums Eigenheim

detaillierte Guides für nahezu alle Aspekte des MMOs

Kampftipps für Raids und Dungeons, inklusive Boss-Taktiken

alles über das neue spielbare Volk der Haranir

Klassenguides für alle 40 Spezialisierungen

XXL-Doppelposter mit Artwork und Deko-Händlern

großes Papercraft-Modell: das eigene Haus

Das Heft gibt’s ab dem 27. Februar 2026 (also sogar ein paar Tage vor dem Spiel selbst!) am Kiosk sowie natürlich im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Wenn alles nach Plan läuft, habt ihr das Sonderheft-Epaper bereits ein paar Tage vor dem Midnight-Release im Mail-Postfach. Das gedruckte Heft inklusive Papercraft-Bausatz geben wir am 23. Februar 2026 in den Versand, sie sollte im Normalfall also auch vor dem Spielstart bei euch sein.

Das große GameStar-Sonderheft zu World of Warcraft: Midnight – jetzt gleich bestellen und damit Epaper sowie versandkostenfreie Lieferung sichern!

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!