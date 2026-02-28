Soundbar für unter 50 Euro: Kompaktes TV-Upgrade von LG jetzt günstig wie nie schnappen

Soundbar für unter 50 Euro: Kompaktes TV-Upgrade von LG jetzt günstig wie nie schnappen
Wer nicht viel Geld für besseren TV-Ton zahlen möchte, sollte sich diese kompakte LG-Soundbar zum Tiefstpreis näher anschauen.

Integrierte TV-Lautsprecher taugen meist nicht viel und schon eine günstige Soundbar kann hier eine Aufwertung bieten, wie die aktuell um 59 Prozent reduzierte LG S20A im Amazon-Angebot.

So günstig gab es das gut bewertete und kompakte 2.0-Kanal-System bisher noch nicht. Für unter 50 Euro darf man natürlich keine Wunder erwarten, aber durchaus auch ordentlichen Sound.

Jetzt zur Soundbar bei Amazon!

Hierfür liefert die kleine LG S20 eine Leistung von 50 Watt und hat Unterstützung für Dolby Digital sowie DTS Surround mit an Bord. Auf einen Subwoofer oder Atmos wird allerdings verzichtet.

Nichtsdestoweniger verspricht das Modell kraftvollen und dynamischen Sound, wofür auch LGs AI Sound Pro sorgen soll, dass den Ton automatisch optimiert, egal ob Film, Gaming oder Musik.

Mittels Anschluss per HDMI-ARC-Kabel oder Bluetooth ist sie auch schnell eingerichtet und lässt sich neben Fernbedienung auch per App steuern. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Soundbar LG S20 für nur 49 Euro statt 119 Euro UVP bei Amazon
Soundbar LG S20 für nur 49 Euro statt 119 Euro UVP bei Amazon

Rezensionen und Test: So gut ist die kompakte Soundbar LG S20

Mit durchschnittlich 4,1 von 5 Sternen kommt die LG S20 in den Amazon-Rezensionen fast immer gut weg und wird vor allem hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses zum Angebotspreis empfohlen. Auch die Webseite Testberichte.de hat sie sich näher angeschaut und die Note 1,6 (gut) vergeben.

Kom­pakte Sound­bar für kla­ren Klang und ein­fa­che Bedie­nung

Testberichte.de
Pro
  • kompaktes Design passt zu kleineren bis mittelgroßen Fernsehern
  • einfache Steuerung über den Fernseher oder die LG ThinQ-App
  • automatische Klangoptimierung durch AI Sound Pro
  • verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie Bluetooth, HDMI ARC und USB
Contra
  • keine Unterstützung für Surround-Sound oder Dolby Atmos
  • Wandmontage-Set nicht im Lieferumfang
  • begrenzte Anschlussmöglichkeit ohne HDMI-Eingang
Jetzt zur Soundbar bei Amazon!

Weitere Angebote: WoW-Sonderheft, Premium-Akkustaubsauger und Gaming-Headset

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis.

