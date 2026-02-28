Soundbar für unter 50 Euro: Kompaktes TV-Upgrade von LG jetzt günstig wie nie schnappen

Wer nicht viel Geld für besseren TV-Ton zahlen möchte, sollte sich diese kompakte LG-Soundbar zum Tiefstpreis näher anschauen.

Integrierte TV-Lautsprecher taugen meist nicht viel und schon eine günstige Soundbar kann hier eine Aufwertung bieten, wie die aktuell um 59 Prozent reduzierte LG S20A im Amazon-Angebot.

So günstig gab es das gut bewertete und kompakte 2.0-Kanal-System bisher noch nicht. Für unter 50 Euro darf man natürlich keine Wunder erwarten, aber durchaus auch ordentlichen Sound.

Hierfür liefert die kleine LG S20 eine Leistung von 50 Watt und hat Unterstützung für Dolby Digital sowie DTS Surround mit an Bord. Auf einen Subwoofer oder Atmos wird allerdings verzichtet.

Nichtsdestoweniger verspricht das Modell kraftvollen und dynamischen Sound, wofür auch LGs AI Sound Pro sorgen soll, dass den Ton automatisch optimiert, egal ob Film, Gaming oder Musik.

Mittels Anschluss per HDMI-ARC-Kabel oder Bluetooth ist sie auch schnell eingerichtet und lässt sich neben Fernbedienung auch per App steuern. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Soundbar LG S20 für nur 49 Euro statt 119 Euro UVP bei Amazon

Rezensionen und Test: So gut ist die kompakte Soundbar LG S20

Mit durchschnittlich 4,1 von 5 Sternen kommt die LG S20 in den Amazon-Rezensionen fast immer gut weg und wird vor allem hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses zum Angebotspreis empfohlen. Auch die Webseite Testberichte.de hat sie sich näher angeschaut und die Note 1,6 (gut) vergeben.

Kom­pakte Sound­bar für kla­ren Klang und ein­fa­che Bedie­nung Testberichte.de

Pro kompaktes Design passt zu kleineren bis mittelgroßen Fernsehern

einfache Steuerung über den Fernseher oder die LG ThinQ-App

automatische Klangoptimierung durch AI Sound Pro

verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie Bluetooth, HDMI ARC und USB Contra keine Unterstützung für Surround-Sound oder Dolby Atmos

Wandmontage-Set nicht im Lieferumfang

begrenzte Anschlussmöglichkeit ohne HDMI-Eingang

Weitere Angebote: WoW-Sonderheft, Premium-Akkustaubsauger und Gaming-Headset

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein ultimatives GameStar-Sonderheft zur neuen WoW-Erweiterung Midnight und ein Premium-Akkustaubsauger zum fairen Preis, der ein echter Endboss gegen Dreck ist. Außerdem bekommt ihr eines der besten Gaming-Headsets von Razer gerade im Angebot reduziert.