Eines der besten Gaming-Headsets von Razer hat jetzt eine wichtige Preisgrenze genommen
Das Razer BlackShark V3 Pro gehört zu den absoluten Headset-Topmodellen des Herstellers und ist jetzt günstig wie noch nie.

Schon als das Razer BlackShark V3 Pro letzten Sommer erschien, war es alles andere als ein Billig-Headset. Auch jetzt ist das High-End-Modell noch hochpreisig, aber aktuell im Amazon-Angebot um 27 Prozent reduziert zum neuen Tiefstpreis erhältlich. So günstig gab es das noch nicht.

Dafür wird euch auch einiges geboten: Das Gaming-Headset lässt sich kabellos per 2,4-GHz-Funkadapter oder Bluetooth sowie kabelgebunden per USB oder 3,5-mm-Klinke anschließen.

Razer verspricht die schnellste kabellose Technologie, die für geringe Latenzen bis 10 ms sorgt, was euch in spielentscheidenden Momente gegenüber der Konkurrenz Vorteile verschaffen soll.

Die Razer-TriForce-50-mm-Treiber der 2. Generation mit Bio-Zellulose-Membran sollen derweil für mehr Klarheit und eine positionsgenaue Performance mit natürlichem, satten Klang sorgen.

Ähnlich verhält es sich mit dem abnehmbaren 12-mm-Vollband-Mikrofon Razer HyperClear, das laut Hersteller konkurrenzlose Spracherfassung und Übertragungsqualität bietet.

Zudem verfügt das Headset über aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit Hybrid-Technik, virtuellen 7.1.4-Surround-Sound nebst THX Spatial Audio für positionsgenauen 3D-Klang sowie abgestimmte FPS-Profile und individuell anpassbare Equalizer. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Gaming-Headset Razer BlackShark V3 Pro für 197,99 Euro (Tiefstpreis) statt 269,99 Euro UVP

Rezensionen und Test: So gut ist das Gaming-Headset Razer BlackShark V3 Pro

Nicht nur in den Amazon-Rezensionen kommt das Oberklasse-Headset von Razer gut an, auch bei GameStar konnte es im Ersteindruck fast durchweg überzeugen. Im Test bei Trusted Reviews gab es sogar 4,5 von 5 Sterne als Wertung und ebenfalls fast nur Positives zu sagen:

Das Razer BlackShark V3 Pro ist ein gutes kabelloses Gaming-Headset mit leichtem und bequemem Sitz sowie ausgezeichneter Richtwirkung und Klangbühne.

Es bietet ein immersives und klares Klangerlebnis und beeindruckt gleichzeitig mit starker Konnektivität und Softwarefunktionen. Die Akkulaufzeit wurde nicht verbessert, während die ANC-Funktion etwas schwach ist.

Trusted Reviews
Pro
  • leicht und bequem
  • präziser, angenehmer Klang
  • nützliche Softwarekonfiguration.
Contra
  • teuer
  • Akkulaufzeit gegenüber Vorgängermodell nicht verbessert
Weitere Angebote: Würfelturm, Gaming-Monitor, OLED-Ambilight-TV und Headset-Alternative

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Ohne dieses geniale Gadget gehe ich auf kein D&D-Event mehr: Adieu, Würfelchaos!
von Jürgen Horn
Gaming-Monitor von Asus für unter 90 Euro: Jetzt zum Tiefstpreis holen!
von Norman Wittkopf
65 Zoll großer 4K-OLED-TV mit Ambilight: Günstiger gab es diesen guten Fernseher noch nicht!
von Norman Wittkopf
Ohrhörer als Headset-Alternative: Gaming-In-Ears von Asus jetzt zum Tiefstpreis schnappen!
von Norman Wittkopf

Mit dabei sind zum Beispiel ein praktischer Würfelturm für D&D und Co. sowie ein Gaming-Monitor von Asus für unter 90 Euro. Außerdem bekommt ihr einen 65 Zoll großen OLED-Ambilight-TV von Philips günstig wie nie und Gaming-In-Ears als Headset-Alternative von Asus zum Tiefstpreis.

